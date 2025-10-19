Más Información

Tizimín, Yucatán.- Momentos de tensión se vivieron en la colonia Lázaro Cárdenas cuando un grupo de vecinos capturó y , que intentó ingresar a una vivienda sin autorización.

El incidente ocurrió sobre la calle 40 por 87, cuando los habitantes sorprendieron al sujeto —de aproximadamente 25 años de edad— que intentaba entrar a una propiedad.

Al verse descubierto, intentó , pero fue alcanzado y sometido por los vecinos, quienes lo amarraron y amenazaron con lincharlo.

Linchan a presunto ladrón por intentar ingresar a vivienda en Yucatán (18/10/2025). Foto: Especial
Linchan a presunto ladrón por intentar ingresar a vivienda en Yucatán (18/10/2025). Foto: Especial

Varias patrullas acudieron al sitio, lo que generó una fuerte movilización y expectación entre los residentes de la zona.

El individuo fue trasladado a la , donde se determinará su situación jurídica.

Los vecinos dijeron que actuaron cansados de los constantes intentos de robo, pidiendo mayor vigilancia en el sector.

