Más Información
Sheinbaum supervisa sexto día de recorridos en estados afectados por lluvias; revisa avance de censo a viviendas afectadas
Petro revira a Trump por llamarlo "traficante de drogas"; lo tacha de grosero e ignorante y le recomienda leer Cien años de soledad
Tizimín, Yucatán.- Momentos de tensión se vivieron en la colonia Lázaro Cárdenas cuando un grupo de vecinos capturó y amarró a un presunto ladrón, que intentó ingresar a una vivienda sin autorización.
El incidente ocurrió sobre la calle 40 por 87, cuando los habitantes sorprendieron al sujeto —de aproximadamente 25 años de edad— que intentaba entrar a una propiedad.
Al verse descubierto, intentó huir, pero fue alcanzado y sometido por los vecinos, quienes lo amarraron y amenazaron con lincharlo.
Lee también Mueren cinco personas en accidente carretero en Tamaulipas; cuatro más se encuentran graves
Varias patrullas acudieron al sitio, lo que generó una fuerte movilización y expectación entre los residentes de la zona.
El individuo fue trasladado a la cárcel pública, donde se determinará su situación jurídica.
Los vecinos dijeron que actuaron cansados de los constantes intentos de robo, pidiendo mayor vigilancia en el sector.
aov
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]