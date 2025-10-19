Más Información

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Cinco personas fallecidas y cuatro más lesionadas fue el saldo que dejó un frontal entre dos vehículos, que se registró esta tarde en el kilómetro 92 de la carretera Victoria a Zaragoza.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas informó que la en ambos sentidos en la carretera federal 83.

Al lugar acudieron elementos de todos los cuerpos de emergencia, mientras que personal de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero comisionado a la Estación Segura Barretal proporcionaron seguridad perimetral y las autoridades exhortaron a extremar precauciones al conducir.

Dos autos chocaron en la carretera federal 83 de Tamaulipas (18/10/2025). Foto: Especial
En el interior de una camioneta Frontier quedó el cuerpo de una persona sin vida, mientras que otras dos personas que iban en este vehículo quedaron en el acotamiento de la carretera.

A un costado del otro vehículo Mazda quedaron sin vida los cuerpos de otras dos personas.

Las cuatro personas lesionadas fueron en varias ambulancias, para que fueran atendidas en hospitales de Ciudad Victoria.

