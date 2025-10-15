Más Información

Suman 66 las personas fallecidas por lluvias, reporta Sheinbaum; se han localizado a 103

Suman 66 las personas fallecidas por lluvias, reporta Sheinbaum; se han localizado a 103

Yaira hoy cumpliría años, ayer hallaron su cuerpo

Yaira hoy cumpliría años, ayer hallaron su cuerpo

2025, año con las lluvias más intensas en 80 años

2025, año con las lluvias más intensas en 80 años

SICT: 191 comunidades permanecen incomunicadas tras fuertes lluvias en cinco estados; Ejército apoya junto con empresas privadas

SICT: 191 comunidades permanecen incomunicadas tras fuertes lluvias en cinco estados; Ejército apoya junto con empresas privadas

Diputados faltistas arriesgan iniciativas de la Presidenta

Diputados faltistas arriesgan iniciativas de la Presidenta

Ley de Amparo: Diputados avalan reforma y pasa al Senado tras denuncias por retroactividad "disfrazada"

Ley de Amparo: Diputados avalan reforma y pasa al Senado tras denuncias por retroactividad "disfrazada"

Un incidente vehicular registrado sobre la dejó como saldo un policía herido y un automovilista detenido.

Elementos de la Policía Bancaria e Industria que patrullaban por la colonia Álamos, en la alcaldía Benito Juárez, recibieron el reporte de un incidente vehicular sobre Calzada de Tlalpan y su cruce con la calle Corregidora.

Los policías se movilizaron al lugar y encontraron a un hombre uniformado herido, quien dijo ser elemento de la Policía Bancaria e Industrial y que momentos antes, al viajar en su auto fue impactado por otro vehículo y perdió el control.

Lee también

El herido fue atendido por personal de Protección Civil de la alcaldía Benito Juárez y posteriormente llevado a un hospital, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina.

Mientras que el otro automovilista fue detenido y puesto a disposición de un agente del Ministerio Público, quién deslindarse las responsabilidades.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses