Un incidente vehicular registrado sobre la Calzada de Tlalpan dejó como saldo un policía herido y un automovilista detenido.
Elementos de la Policía Bancaria e Industria que patrullaban por la colonia Álamos, en la alcaldía Benito Juárez, recibieron el reporte de un incidente vehicular sobre Calzada de Tlalpan y su cruce con la calle Corregidora.
Los policías se movilizaron al lugar y encontraron a un hombre uniformado herido, quien dijo ser elemento de la Policía Bancaria e Industrial y que momentos antes, al viajar en su auto fue impactado por otro vehículo y perdió el control.
El herido fue atendido por personal de Protección Civil de la alcaldía Benito Juárez y posteriormente llevado a un hospital, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina.
Mientras que el otro automovilista fue detenido y puesto a disposición de un agente del Ministerio Público, quién deslindarse las responsabilidades.
