Protección Civil reporta 37 muertos por lluvias en cuatro estados; Hidalgo, con mayor número de fallecimientos

Sheinbaum anuncia censos para la entrega de apoyos a afectados por fuertes lluvias; "a nadie dejaremos desamparado"

Aeroméxico y Delta impugnan orden del gobierno de Trump para disolver su alianza

Cae en Quintana Roo "El Griego", señalado de ser líder del grupo criminal "Dalen"; contaba con ficha roja de Interpol

Muere "Don Nico", vendedor de helados baleado durante transmisión en vivo en Guanajuato

Encuentran muerto a tigre de bengala que se fugó de zoológico en Puebla; flotaba bajo árboles caídos

La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) comenzó con la instalación de los primeros pilotes de la calzada flotante sobre en cercanías de la .

El proyecto será un parque elevado peatonal que transitará por arriba de la Línea 2 del Metro.

Durante un recorrido que realizó se observaron alrededor de cuatro grúas trabajando a un costado del paso del tren en el tramo de Pino Suárez a San Antonio Abad. Además de dos grúas más situadas en cercanías de Plaza Tlaxcoaque y Fray Servando Teresa de Mier en la zona centro.

Se trata de los primeros trabajos preliminares que implica la colocación de los hincados de pilotes. La nueva vialidad, que será peatonal, abarca desde Plaza Tlaxcoaque al Metro Chabacano, línea 2 del Metro.

Las grúas que laboran a un costado del Metro, ocupan un tramo de los carriles de Calzada de Tlalpan por lo que se encuentra en confinamiento.

Se espera que en próximos días, la jefa de gobierno, Clara Brugada dé a conocer más detalles del arranque de trabajos para la construcción de la calzada flotante que se suma a los trabajos para la implementación del sendero seguro y ciclovía.

