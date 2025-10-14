Más Información

Diputados aprueban en lo general reforma a Ley de Amparo; oposición acusa “destrucción del Estado de derecho”

Sicario de abogado David Cohen dice que le ofrecieron 50 mil pesos por el trabajo; lo cobraría después de asesinarlo

Buscan que este fin de semana se entregue primer apoyo a damnificados; censo ya inició

Fox News, ABC, CBS, CNN y NBC se suman a rechazo por nueva política de prensa del Pentágono

¡A sacar las cobijas! Activan alerta amarilla por bajas temperaturas en 5 alcaldías de CDMX

"No está bien eso", dice Sheinbaum sobre supuestas despensas de cárteles para damnificados; no hay certeza de videos, dice

La fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, afirmó que se investiga “con todo rigor” el homicidio del , quien falleció tras haber sido atacado este lunes 13 de octubre, en Ciudad Judicial, en la .

“Lamentamos mucho este cobarde , mandamos nuestro pésame a los familiares, estamos investigando con todo rigor este homicidio”, indicó.

Señaló que hay varias líneas de investigación sobre el hecho y precisó que hasta ahora lo que se sabe es que dos personas a bordo de una motocicleta participaron en el ataque, uno de ellos que fue detenido “inmediatamente después ” de que se cometiera la agresión.

“Estamos realizando una investigación muy a fondo, no nada más sobre la responsabilidad material sino también intelectual del homicidio; es muy importante que hasta ahorita esta investigación permanezca en sigilo para no comprometer sus resultados”, dijo.

Al respecto, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que “lo importante” es que se detuvo al agresor directo por este hecho.

