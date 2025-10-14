La fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, afirmó que se investiga “con todo rigor” el homicidio del abogado David Cohen, quien falleció tras haber sido atacado este lunes 13 de octubre, en Ciudad Judicial, en la alcaldía Cuauhtémoc.

“Lamentamos mucho este cobarde homicidio, mandamos nuestro pésame a los familiares, estamos investigando con todo rigor este homicidio”, indicó.

Señaló que hay varias líneas de investigación sobre el hecho y precisó que hasta ahora lo que se sabe es que dos personas a bordo de una motocicleta participaron en el ataque, uno de ellos que fue detenido “inmediatamente después ” de que se cometiera la agresión.

“Estamos realizando una investigación muy a fondo, no nada más sobre la responsabilidad material sino también intelectual del homicidio; es muy importante que hasta ahorita esta investigación permanezca en sigilo para no comprometer sus resultados”, dijo.

Al respecto, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que “lo importante” es que se detuvo al agresor directo por este hecho.

