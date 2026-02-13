Morelia, Michoacán.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla (Morena) aseguró que las administraciones estatales pueden contratar deuda, pero pagarla antes de que concluya su periodo, porque la ley les prohíbe heredar a otros gobiernos.

“Uno de los más grandes problemas en Michoacán es la deuda pública, tanto que en los últimos 25 años creció 640 por ciento de manera desproporcionada, volviéndose una práctica recurrente, comprometiendo los ingresos futuros y reduciendo la capacidad de inversión en obras y servicios”, aseguró

Por esa razón, en diciembre de 2021 propuso a los diputados del Congreso local una iniciativa de reforma constitucional para impedir que la administración estatal contrate deuda pública no rebase el periodo para el que fue electo, cerrando la puerta a la práctica de heredar pasivos y trasladar costos a futuras administraciones.

La propuesta adiciona dos párrafos a la fracción XII del artículo 44 de la Constitución local, fue aprobada en lo general y en lo particular por los legisladores michoacanos, quienes reconocieron la necesidad de frenar malas prácticas administrativas asociadas a gobiernos pasados.

A partir de su entrada en vigor, cualquier financiamiento deberá sujetarse a principios de responsabilidad hacendaria, sostenibilidad financiera y transparencia, y no podrá comprometer recursos más allá del sexenio en curso. La reforma no aplica a los 113 municipios, por lo que mantendrán su autonomía financiera.

Desde 2021, el gobierno bedollista ha invertido más de 40 mil millones de pesos en infraestructura sin contratar nuevos créditos; teleféricos en Morelia y Uruapan, la construcción de puentes y distribuidores viales, un nuevo mercado para Pátzcuaro o un segundo anillo periférico para la capital del estado forman parte de un esquema que presume disciplina financiera, agregó.

En paralelo, el estado duplicó sus ingresos propios sin aumentar impuestos. Mientras que en 2021 representaban el 4.8 por ciento del total, en 2025 alcanzan 8.6 por ciento, reflejo de mayor eficiencia recaudatoria y control del gasto, aclaró.

De acuerdo con el informe “Situación de la deuda pública de entidades federativas, municipios y sus respectivos organismos públicos” de la Secretaría de Hacienda, que recopila hasta el tercer trimestre de 2025, la deuda subnacional asciende a 692 mil 584 millones de pesos.

Más del 50 por ciento de esa deuda la concentran Nuevo León, Ciudad de México, Estado de México, Chihuahua y Veracruz. Michoacán, con 22 mil 256 millones, ocupa el décimo lugar nacional, especificó.