Más Información

Privan de la libertad a seis personas en carretera de Sinaloa; una mujer fue liberada y abandonada con lesiones

Privan de la libertad a seis personas en carretera de Sinaloa; una mujer fue liberada y abandonada con lesiones

Suman 28 muertes por sarampión en el país; CDMX reporta primer deceso

Suman 28 muertes por sarampión en el país; CDMX reporta primer deceso

“Fueron confundidos” con grupo antagónico: Harfuch sobre mineros secuestrados en Sinaloa

“Fueron confundidos” con grupo antagónico: Harfuch sobre mineros secuestrados en Sinaloa

Explota ducto de Pemex en Oaxaca; reportan tres muertos y seis lesionados

Explota ducto de Pemex en Oaxaca; reportan tres muertos y seis lesionados

Donovan Carrillo clasifica a la final del Patinaje Artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno

Donovan Carrillo clasifica a la final del Patinaje Artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno

Aplazan de nuevo audiencia de Ovidio Guzmán, líder de "Los Chapitos", en Estados Unidos; será hasta finales de julio

Aplazan de nuevo audiencia de Ovidio Guzmán, líder de "Los Chapitos", en Estados Unidos; será hasta finales de julio

Morelia, Michoacán.- Con el programa Familias Cuidadoras de Niñas y Niños con se brinda apoyo económico a los padres de los menores de edad con este padecimiento y se garantiza la continuidad de los tratamientos médicos, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla (Morena).

Dijo que este plan, Michoacán se consolida como un referente nacional en la atención integral al cáncer infantil; además, de que se han entregado 382 apoyos económicos de cuatro mil pesos mensuales a los padres para cubrir gastos de traslado, alimentación u otras necesidades derivadas de la atención médica especializada.

En el marco el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer Infantil, que se conmemora cada 15 de febrero, el mandatario estatal michoacano aseguró que el respaldo económico es para evitar que niñas y niños interrumpan sus tratamientos por falta de recursos.

Lee también

"Vamos a seguir apoyando con los medicamentos, con los equipos nuevos y con este respaldo para que las niñas, los niños y sus familias no dejen de acudir a sus consultas", aseveró.

A este esfuerzo se suma el fortalecimiento de la infraestructura médica, con la puesta en operación de un nuevo acelerador lineal y un equipo Pet Scan, que permiten diagnósticos y tratamientos oncológicos más precisos.

En los últimos cinco años, de acuerdo con la Secretaría de Salud de Michoacán, 500 niñas y niños han superado la enfermedad y cientos más continúan en tratamiento o vigilancia médica, con una esperanza de vida que alcanza hasta el 75 por ciento.

Este programa, único en su tipo en el país, es posible gracias a finanzas sanas y a un uso responsable de los recursos públicos, lo que ha permitido consolidar una política social que coloca a las familias y a la niñez como prioridad, precisó Ramírez Bedolla.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rmlgv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]