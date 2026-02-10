Morelia, Michoacán.- Con el programa Familias Cuidadoras de Niñas y Niños con Cáncer se brinda apoyo económico a los padres de los menores de edad con este padecimiento y se garantiza la continuidad de los tratamientos médicos, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla (Morena).

Dijo que este plan, Michoacán se consolida como un referente nacional en la atención integral al cáncer infantil; además, de que se han entregado 382 apoyos económicos de cuatro mil pesos mensuales a los padres para cubrir gastos de traslado, alimentación u otras necesidades derivadas de la atención médica especializada.

En el marco el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer Infantil, que se conmemora cada 15 de febrero, el mandatario estatal michoacano aseguró que el respaldo económico es para evitar que niñas y niños interrumpan sus tratamientos por falta de recursos.

"Vamos a seguir apoyando con los medicamentos, con los equipos nuevos y con este respaldo para que las niñas, los niños y sus familias no dejen de acudir a sus consultas", aseveró.

A este esfuerzo se suma el fortalecimiento de la infraestructura médica, con la puesta en operación de un nuevo acelerador lineal y un equipo Pet Scan, que permiten diagnósticos y tratamientos oncológicos más precisos.

En los últimos cinco años, de acuerdo con la Secretaría de Salud de Michoacán, 500 niñas y niños han superado la enfermedad y cientos más continúan en tratamiento o vigilancia médica, con una esperanza de vida que alcanza hasta el 75 por ciento.

Este programa, único en su tipo en el país, es posible gracias a finanzas sanas y a un uso responsable de los recursos públicos, lo que ha permitido consolidar una política social que coloca a las familias y a la niñez como prioridad, precisó Ramírez Bedolla.

