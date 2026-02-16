TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- La Fiscalía General del Estado aprehendió en Tapachula a José Cruz N, de 52 años, quien el 14 de febrero, asesinó a puñaladas a Karina, una joven de 19 años, "con quien mantenía una relación".

Jorge Luis Llaven Abarca, el fiscal general, afirmó que "serán implacables con el presunto feminicida; vamos a aportar todos los datos de prueba necesarios para que tengamos una sentencia de condena, y pediremos la pena máxima de 100 años de prisión".

Karina fue asesinada el Dia del Amor y la Amistad en su domicilio ubicado en la colonia Aviación. El presunto homicida José Cruz N, "con quien la víctima mantenía un relación, después de una discusión le causó 36 puñaladas" que la mataron.

En un pronunciamiento, la Colectiva feminista 50 más 1 señaló que el feminicidio de Karina N se integra a una cifra alarmante de violencia contra las mujeres en Chiapas.

Durante este año, precisó la agrupación feminista en Chiapas se contabilizan cinco feminicidios; en el mismo periodo del año pasado sólo se registró uno. La cifra actual refleja un incremento significativo de ese delito en el estado, estableció.

La organización de mujeres reprobó el feminicidio de Karina porque el hecho evidencia la persistencia de la violencia feminicida y la falta de acciones efectivas para proteger la vida de las mujeres, especialmente de las jóvenes.

En municipios de la región del Soconusco, específicamente Tapachula, son focos rojos por la alta peligrosidad para las mujeres. Demandó al gobierno a que se revise la alerta de violencia de género porque no está cumpliendo con la prevención.

