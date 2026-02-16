Más Información
¿Las últimas horas de Marx Arriaga en las oficinas de la SEP?; captan a colaboradores retirando artículos en cajas y "diablitos"
"Yo no estigmatizo, cumplo con la Ley", Rojo de la Vega responde a Sheinbaum; reporta 11 denuncias por agresiones en San Cosme
Funcionarias y morenistas celebran nombramiento de Nadia López García en la SEP; “de Oaxaca para todo México”, resaltan
Tijuana, Baja California, 16 de febrero de 2026.— El presidente municipal, Ismael Burgueño Ruiz, encabezó la presentación de la estrategia integral “Tijuana Competitiva”, un plan orientado a consolidar a la ciudad como uno de los polos de desarrollo más relevantes del país, en concordancia con la proyección económica nacional enfocada en el fortalecimiento regional y la atracción de inversión estratégica.
Durante el evento, el alcalde destacó que la iniciativa articula esfuerzos del sector público, privado y social bajo una visión compartida de crecimiento sostenible. Subrayó que el proyecto está alineado con el impulso planteado por la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer el desarrollo industrial, tecnológico y logístico en regiones estratégicas de México.
“Tijuana no es solamente una frontera; es una potencia económica y uno de los motores industriales más importantes del país. El crecimiento se construye en alianza”, expresó Burgueño.
Lee también Alcalde de Tijuana acompaña encuentro académico en San Diego; busca fortalecimiento bilateral
El Plan de Competitividad se estructura en cinco ejes principales: simplificación y digitalización de trámites; seguridad y certeza jurídica para proteger la inversión; infraestructura y movilidad estratégica; impulso a sectores clave y diversificación productiva; y desarrollo de talento acorde a las exigencias del mercado global.
Asimismo, contempla la incorporación de herramientas tecnológicas e inteligencia artificial para fortalecer la promoción económica y consolidar la atracción de capital nacional e internacional.
La estrategia será implementada mediante mesas permanentes de trabajo coordinadas por la Secretaría de Desarrollo Económico y el Consejo Consultivo Empresarial, con el objetivo de garantizar continuidad, evaluación de resultados y vinculación institucional.
Lee también Alcalde de Tijuana toma protesta a más de mil comités vecinales; resalta “enlace directo” entre colonias y Ayuntamiento
Con esta iniciativa, el gobierno municipal busca posicionar a Tijuana dentro de la agenda económica nacional como una ciudad competitiva, confiable y alineada a la visión de crecimiento impulsada desde el Gobierno de México.
Gobierno de Guerrero actualiza protocolos de Protección Civil; Evelyn Salgado encabeza reunión de seguridad
desa/rmlgv
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]