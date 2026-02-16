Tijuana, Baja California, 16 de febrero de 2026.— El presidente municipal, Ismael Burgueño Ruiz, encabezó la presentación de la estrategia integral “Tijuana Competitiva”, un plan orientado a consolidar a la ciudad como uno de los polos de desarrollo más relevantes del país, en concordancia con la proyección económica nacional enfocada en el fortalecimiento regional y la atracción de inversión estratégica.

Durante el evento, el alcalde destacó que la iniciativa articula esfuerzos del sector público, privado y social bajo una visión compartida de crecimiento sostenible. Subrayó que el proyecto está alineado con el impulso planteado por la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer el desarrollo industrial, tecnológico y logístico en regiones estratégicas de México.

“Tijuana no es solamente una frontera; es una potencia económica y uno de los motores industriales más importantes del país. El crecimiento se construye en alianza”, expresó Burgueño.

El Plan de Competitividad se estructura en cinco ejes principales: simplificación y digitalización de trámites; seguridad y certeza jurídica para proteger la inversión; infraestructura y movilidad estratégica; impulso a sectores clave y diversificación productiva; y desarrollo de talento acorde a las exigencias del mercado global.

Asimismo, contempla la incorporación de herramientas tecnológicas e inteligencia artificial para fortalecer la promoción económica y consolidar la atracción de capital nacional e internacional.

La estrategia será implementada mediante mesas permanentes de trabajo coordinadas por la Secretaría de Desarrollo Económico y el Consejo Consultivo Empresarial, con el objetivo de garantizar continuidad, evaluación de resultados y vinculación institucional.

Con esta iniciativa, el gobierno municipal busca posicionar a Tijuana dentro de la agenda económica nacional como una ciudad competitiva, confiable y alineada a la visión de crecimiento impulsada desde el Gobierno de México.

