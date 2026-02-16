Chilpancingo, Gro.– La gobernadora Evelyn Salgado Pineda (Morena) sostuvo una reunión de trabajo con la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, para revisar y fortalecer los protocolos de actuación ante fenómenos naturales en el estado.

El encuentro se llevó a cabo en Casa Guerrero, donde ambas funcionarias analizaron las rutas de comunicación y las responsabilidades establecidas en la Ley General de Protección Civil, con el objetivo de proteger la vida, la integridad y el patrimonio de la población.

La mandataria estatal destacó que, con la reciente reforma a la Ley 861 de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Estado de Guerrero, se han unificado criterios y reforzado los mecanismos de coordinación para actuar con mayor oportunidad en el territorio.

Lee también Recuento de violencia contra políticos en lo que va de 2026; alcaldes han sido baleados o víctimas de otro delito

Durante la reunión también se definieron rutas de cooperación operativa entre dependencias, a fin de responder de manera conjunta ante emergencias y contar con un esquema compartido de recuperación y reconstrucción en caso de afectaciones por fenómenos naturales.

Salgado Pineda señaló que el Consejo Estatal de Protección Civil se mantiene en sesión permanente, con seguimiento puntual a fenómenos hidrometeorológicos y a la actividad sísmica mediante monitoreo constante y la toma de decisiones preventivas.

Asimismo, informó que se han fortalecido las capacidades operativas con el equipamiento de brigadas, que ahora cuentan con uniformes tácticos, herramientas especializadas, equipo de protección personal y unidades de atención para mejorar la respuesta en territorio.

La gobernadora también subrayó que el estado dispone de un Atlas Estatal de Riesgos y un Sistema de Alerta Temprana Meteorológica, instrumentos que continúan fortaleciéndose para anticipar escenarios de riesgo y priorizar acciones preventivas.

Lee también Gobernadora de Guerrero entrega 520 títulos de vivienda; garantiza seguridad y certeza jurídica a familias

Tanto Salgado Pineda como Velázquez Alzúa reconocieron el esfuerzo coordinado entre autoridades federales y estatales, lo que ha permitido proteger con mayor eficacia a la población y mantener en funcionamiento los servicios esenciales ante contingencias.

“Quiero agradecer la presencia y participación de la Coordinación Nacional de Protección Civil y de las dependencias federales aquí representadas: Sedena, Semar, SICT, Conagua, CFE y Salud. Su participación fortalece la coordinación y nos permite responder con mayor eficacia cuando más se necesita”, expresó la gobernadora.

En la reunión participaron también la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega; el secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero, Roberto Arroyo Matus; el secretario de Seguridad Pública Estatal, Daniel Ledesma Osuna; así como funcionarios estatales y federales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa