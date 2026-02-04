Sierra de Guerrero.- La gobernadora Evelyn Salgado Pineda (Morena) inauguró el primer camino artesanal en la comunidad de Leonardo Bravo.

Con una inversión de 9.7 millones de pesos se realizó la pavimentación de 1.5 kilómetros en beneficio de habitantes de ocho comunidades de la sierra.

Está obra conecta a las comunidades de Iyotla y Carrizal de Bravo, en el municipio de Leonardo Bravo, y forma parte de las acciones para fortalecer la conectividad y el desarrollo de Guerrero.

La mandataria Salgado Pineda expresó que esta obra es resultado de las gestiones para la Sierra y un acto de justicia social para los pueblos de la región, al tiempo que cuestionó que gobiernos anteriores nada hicieron por esta región, por décadas estas comunidades permanecieron en el abandono en materia de infraestructura carretera.

Además, en su mensaje, la gobernadora suriana reconoció el esfuerzo de las y los habitantes que participaron en la construcción del camino, y reiteró que su gobierno continuará con el impulso de obras que beneficien directamente a la población, porque aseguró que los recursos públicos regresen al pueblo, a través de proyectos de impacto social.

Explicó que esta obra corresponde al ejercicio 2025 y contempló la construcción, con mano de obra local, de 1.5 kilómetros, con una inversión de 9.7 millones de pesos, beneficiando directamente a ocho comunidades serranas, al mejorar la conectividad.

Asimismo, anunció que se continuará trabajando en más proyectos carreteros en la región, entre ellos dos caminos adicionales en el municipio de Leonardo Bravo, así como otro más que conectará Chichihualco con la comunidad de El Naranjo.

Salgado Pineda instruyó a la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG) agilizar las obras proyectadas para esta zona, los trabajos contempla el bacheo de la carretera hacia Iyotla, la reconstrucción del puente Iyotla, que es uno de los 14 puentes gestionados ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Así como la construcción de un muro de contención en esta comunidad y un puente más en Corral de Piedra, acciones que fortalecerán el eje carretero de la Sierra.

Estas obras beneficiarán a pobladores de comunidades como El Naranjo, Tepozonalco, El Ranchito, Campo de Aviación, Corral de Piedra, Puentecillas, Carrizal de Bravo, Las Joyitas, entre otras 22 comisarías que integran este municipio, permitiendo mejorar el acceso a servicios básicos como educación, salud y comercio.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rmlgv