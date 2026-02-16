Una pareja que colocó mantas intimidatorias en contra de un hombre y personas vinculadas a actividades musicales fue detenida y vinculada a proceso en Hermosillo, Sonora.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que también se aplicó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, en contra de Isaac “N” y Grecia “N”, por su probable responsabilidad en el delito de amenazas, en perjuicio de Javier Arturo “N”.

De acuerdo con los datos de prueba, el 30 de noviembre de 2025, en el bulevar Libertad y calle Jacinto López, colonia Los Olivos, los imputados, en compañía de otra persona, colocaron una manta con mensajes intimidatorios y amenazas de muerte dirigidas de manera específica a la víctima, así como advertencias hacia terceros vinculados con actividades musicales.

Derivado de las investigaciones, se estableció la probable participación de ambos en la elaboración y colocación de la manta, por lo que se solicitó y obtuvo la orden de aprehensión.

Tras las audiencias iniciales celebradas el 10 y 11 de febrero de 2026, el Juez resolvió vincularlos a proceso e imponerles prisión preventiva justificada.

La Fiscalía de Sonora reiteró su compromiso con la legalidad, el debido proceso y la seguridad pública, actuando con firmeza ante conductas que generen intimidación o alteración del orden social.

