Cajeme, Sonora.- Un exagente de Tránsito de Cajeme, fue imputado por su probable responsabilidad en el delito de robo con violencia moral en las personas, cometido en establecimiento comercial abierto al público en Cajeme.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que se celebró audiencia inicial de formulación de imputación, derivada de la ejecución de tres órdenes de aprehensión en contra de Horlando “N”, de 38 años de edad.

Las causas penales derivan de hechos ocurridos en tres establecimientos ubicados en distintos puntos del sector Las Misiones, en esta ciudad.

Lee también Localizan cuerpos de cuatro hombres en Tecuala, Nayarit; presentan huellas de violencia

De acuerdo con los datos de prueba integrados en las carpetas de investigación, el 13 de enero de 2026 el imputado ingresó a una farmacia ubicada en calle Santillana y bulevar Las Misiones, donde, portando un arma de fuego, amenazó al personal para apoderarse de dinero en efectivo.

Posteriormente, el 16 de enero de 2026, en una tienda de conveniencia ubicada en calle Obrero Mundial y carretera Internacional, utilizando el mismo modus operandi, sustrajo dinero en efectivo, además de diversa mercancía.

El 17 de enero de 2026, en otro establecimiento, una pastelería, ubicada en calle Jalisco, colonia Municipio Libre, despojó a la empleada de dinero en efectivo, igualmente bajo amenazas con arma de fuego.

Lee también Operativos en Tabasco dejan 17 detenidos; decomisan explosivos, armas, drogas y automóviles vinculados con delitos

Las órdenes de aprehensión fueron ejecutadas por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) en calle Umbría esquina Etna, fraccionamiento Las Misiones.

El imputado se desempeñó como agente de tránsito de la Policía Municipal de Cajeme del 26 de octubre de 2015 al 28 de noviembre de 2025, fecha en que causó baja al no acreditar evaluaciones de control y confianza.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público formuló imputación en las tres causas penales, desarrollándose el acto procesal conforme a derecho; el imputado se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de esta ciudad a disposición de la autoridad judicial competente.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora refrendó su compromiso institucional de actuar con firmeza, objetividad y apego irrestricto al marco constitucional y legal, garantizando la protección de las víctimas y el combate efectivo a los delitos que afectan la seguridad y el patrimonio de la ciudadanía.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/rmlgv