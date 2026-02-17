Tuxtla Gutiérrez, Chis.- El Congreso de Chiapas aprobó la entrega de la medalla Manuel Velasco Suárez al doctor David Kershenobich Stalnikowitz, actual secretario de Salud de México; y la medalla Ángel Albino Corzo Castillejo, al escritor y cronista chiapaneco Florentino Pérez Pérez.

El pleno de la Legislatura local destacó "el altruismo, el compromiso social y su contribución a la salud pública de México" de Kershenobich Stalnikowitz.

La diputada Faride Abud García dijo que la trayectoria profesional y científica del médico y funcionario federal constituye "un compromiso de excelencia con la salud pública".

Lee también Obispo de Cuernavaca pide investigar a "más de 5 alcaldes" por presuntos vínculos con delincuencia organizada; duele lo que vive Morelos, dice

Destacó que el galardonado ha dedicado su vida a la medicina, investigación y formación de nuevas generaciones de especialistas médicos.

Actualmente, enfatizó Abud García, encabeza "el gran compromiso de cuidar la salud de millones de mexicanos, y desde Chiapas se reconoce a quienes trabajan por el bienestar colectivo.

Kershenobich Stalnikowitz es secretario de Salud de México desde el 1 de octubre de 2024, cuando inició la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Lee también Detienen y vinculan a proceso a tres personas en Comondú, BCS; les decomisan armas largas y drogas

Durante la sesión del tercer período extraordinario de sesiones, también se aprobó que se entregue la medalla Ángel Albino Corzo Castillejo al doctor Florentino Pérez Pérez por su trayectoria como investigador, escritor y cronista; así como por su aportación a la literatura en Chiapas.

La diputada Erika Mendoza Saldaña señaló que es necesario reconocer a los hombres y mujeres que han contribuido al desarrollo humano, académico y profesional del estado.

Manifestó que el reconocimiento al mérito fue una decisión compartida después de que se recibieron 48 propuestas "en diversas ramas" que destacaron a otros prospectos "que han dejado huella".

Lee también Olor a combustible mantiene en alerta a pobladores del Istmo durante 8 horas; autoridades descartan fuga de amoniaco

Florentino Pérez recibe la representación simbólica del reconocimiento del pueblo de Chiapas, por lo que se convierte en "referente e inspiración de generaciones futuras", afirmó Mendoza Saldaña.

El gobernador Eduardo Ramírez impondrá ambas medallas a los galardonados en ceremonia solemne, en fecha aún no determinada.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cdm/cr