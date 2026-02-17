Tecomatlán, Puebla.- Aquiles Córdova Morán, Secretario General del Movimiento Antorchista Nacional, inauguró la “Feria Tecomatlán 2026”, la feria de la "unidad entre los pueblos", donde dijo que la única salida a los problemas que acosan día a día a nuestro país y sus habitantes, tanto en el exterior como en el interior, es la organización, solución que actualmente sólo propone Antorcha. “Sólo hay un remedio: la organización del pueblo de México para defender su soberanía, la paz y tranquilidad de todas las familias”.

Ante más de siete mil asistentes a la Plaza de Toros “La Antorcha”, Córdova Morán explicó que nuestro país se encuentra aprisionado en una “pinza mortal”; por una parte, en el exterior, con las amenazas del imperialismo norteamericano, quien con el pretexto de combatir (en tierras ajenas) el narcotráfico amenaza con invadir la nación y por el otro, en el interior, está sometido a un régimen de inseguridad y derramamiento de sangre; de tal manera que la vida y la tranquilidad de todos pende de un hilo.

Dijo que, ante esta doble amenaza, Antorcha es la única organización que plantea esta solución y que los mexicanos la conozcan y se quiten la percepción errónea que han hecho de ella la propaganda oficial de los gobiernos de diferentes partidos políticos.

“Ha llegado la hora de que nos sacudamos los lavados de cerebro, que dicen que ser antorchista es casi un delito, ha llegado la hora de que digamos que en México no hay ninguna organización que le esté proponiendo el camino que nosotros señalamos. La organización es la única fuerza que puede acabar con las amenazas internas y externas”.

Invitó a todos los mixtecos y mexicanos a unirse con Antorcha, pues ha llegado la hora de los pueblos y de que estos sean los que defiendan su patria: “hagamos realidad el eslogan de esta feria y que los pueblos se unan y dejen de temer a la organización. Debemos entender que la solución que Antorcha propone es el camino de la salvación de nuestra patria, tanto como al quebrantamiento profundo del tejido social pacífico y honrado de todos los mexicanos”.

A las cuatro de la tarde, el pueblo tecomateco se vistió de gala con el carnaval de inicio de la feria de la unidad entre los pueblos, que reunió a más de cinco mil participantes de varios estados del país y de los municipios de la mixteca poblana. La ciudadanía presenció el desfile cultural, artístico y tradicional con grandes porras y aplausos.

Avelino Rivera, presidente municipal de Tecomatlán y anfitrión del evento, agradeció la presencia de los miles de visitantes que se dieron cita para engalanar el tradicional desfile que da inicio a esta feria, además de apoyar año con año la realización de este evento totalmente gratuito.

“El pueblo organizado en Antorcha ha puesto todo su esfuerzo para recaudar dinero con actividades económicas para contratar espectáculos de calidad que no tengan costo alguno para los asistentes, con la intención de difundir la cultura entre los asistentes. Con este evento, materializamos las enseñanzas e ideales de nuestra organización, de unión, fraternidad y solidaridad”, dijo.

Del 15 al 22 de febrero, el municipio de Tecomatlán recibirá a más de 130 mil personas provenientes de municipios y estados vecinos, quienes podrán disfrutar de eventos culturales, deportivos y gastronómicos, además del tradicional jaripeo y conciertos con artistas de renombre, totalmente gratuitos, con el objetivo de rescatar la identidad cultural de los pueblos, así como las costumbres y tradiciones de los mismos.

