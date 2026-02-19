Puebla.- En la ceremonia del “113 Aniversario del Día del Ejército, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), general Ricardo Trevilla Trejo dijo que México requiere de sus Fuerzas Armadas, requiere de este Ejército que surgió para defender a la patria, asegurar la permanencia de las Instituciones y sostener con lealtad inquebrantable a la República.

“Conservemos y preservemos siempre estos postulados, recordemos con orgullo nuestro pasado, afrontemos con firmeza nuestro presente para encarar con determinación, nuestro futuro. Hagámoslo por las familias mexicanas, por la sociedad y todo lo que representa nuestro querido y amado México”, aseveró ante la presidenta Claudia Sheinbaum y parte de su gabinete.

En las Instalaciones de la Dirección General de Industria Militar, ubicada en Oriental, Puebla, el secretario de la Defensa destacó que el gen revolucionario y la esencia profundamente social del Ejército son los cimientos que hoy les permiten mantener un vínculo permanente con la sociedad.

Día del Ejército Mexicano. 19 de febrero de 2026. Puebla. Foto: Carlos Mejía | El Universal

“Nuestro Ejército es singular porque nació del pueblo sus raíces le dan identidad y sentidos de pertenencia, cada acción que emprendemos tiene como fin el bienestar de la sociedad y esto se refleja en la confianza que nos otorga el pueblo mismo.

“Soldados de México, deben sentirse orgullosos de formar parte de una institución centenaria, cuyos integrantes provienen de familias de todas las latitudes del país”, enfatizó Trevilla Trejo.

Día del Ejército Mexicano. 19 de febrero de 2026. Puebla. Foto: Carlos Mejía | El Universal

Subrayó que las raíces están tanto en el campo como en la ciudad, en las montañas que en las costas, en las selvas que en los desiertos.

“En el norte y en el sur nos amalgama un solo ideal, servir a la patria… Lamentablemente en el cumplimiento de nuestras tareas, valientes compañeras y compañeros han perdido la vida.

Día del Ejército Mexicano. 19 de febrero de 2026. Puebla. Foto: Carlos Mejía | El Universal

“Con nuestra labor cotidiana respetando los derechos humanos, honremos su memoria y a sus respetables familias les patentizamos nuestro respaldo, solidaridad y reconocimiento eterno”, refirió el titular de la Defensa ante cientos de cadetes, enfermeras militares e integrantes de fuerzas especiales.

Agregó que en coordinación con la Guardia Nacional (GN) han alcanzado resultados entre los que destacan más de 31 mil detenidos, el aseguramiento de más de 18 mil armas, más de 160 toneladas de diversas drogas y alrededor de dos mil laboratorios de metanfetaminas y áreas de concentración de precursores químicos.

El titular de la Defensa comentó que un aspecto fundamental en esta materia es la decidida contribución y sin titubeos del Ejército en la consolidación de la Guardia Nacional, que es el segundo eje de la estrategia nacional de Seguridad Pública, transfiriendo para este efecto vehículos, armamento, instalaciones, equipo diverso.

“Y lo principal que tiene el Ejército, nuestros mejores mandos de las diferentes jerarquías para fortalecer la estructura orgánica”, precisó.

jc/apr