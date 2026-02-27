Tras la polémica de Pedro Segura Valladares por cantar un corrido dedicado a Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", y posteriormente amenazar e insultar al periodista Carlos Loret de Mola, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), se deslindó de este personaje al asegurar que "no es ni ha sido militante tampoco ha formado parte de nuestra estructura interna" de este partido.

En un comunicado, el PVEM aclaró que Pedro Segura fue postulado en 2021 como candidato externo dentro de la coalición integrada por el Partido del Trabajo (PT) y el PVEM, participación limitada estrictamente al proceso electoral de ese año.

Concluido ese proceso, indica que el partido no mantiene ni ha mantenido desde entonces relación, coordinación o comunicación alguna con el ciudadano en cuestión.

"En el Partido Verde condenamos cualquier acto de apología del delito o intento de glorificación de la vida criminal que tanto daño ha causado al país. Asimismo, reprobamos rotundamente cualquier acto de violencia", expresó el PVEM en su comunicado.

Mencionó que no solo respalda la actuación de las autoridades competentes, también solicita a las mismas tomar las medidas correspondientes para determinar cualquier responsabilidad en la que pudiera haber incurrido Segura Valladares.

¿Por qué causó polémica Pedro Segura Valladares?

El excandidato de Verde y PT en Guerrero, Pedro Segura Valladares, fue exhibido haciendo una fiesta donde pidió y cantó un corrido dedicado a Nemesio Oseguera "El Mencho" —líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) abatido el pasado 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco— con el grupo musical Los Alegres del Barranco.

En un video exhibido por el periodista Carlos Loret de Mola, se observa a Valladares ofrecerse para cantar las canciones dedicadas al capo michoacano, aunque la agrupación se negó a interpretarlas porque hacerlo implicaría acciones legales en su contra.

Al ser el video mostrado por Loret de Mola en el noticiero principal de Latinus, Segura Valladares subió un video con amenazas e insultos contra el periodista.

En su video intenta aclarar que no se trató de un homenaje a "El Mencho", que es una persona limpia y que solo le gustan los corridos de los capos. Posteriormente insultó al también columnista de EL UNIVERSAL y lo llamó "bandido, que mejor se ponga a sembrar chiles y jitomates", para luego acusarlo de atacar al gobierno.

Las amenazas en mi contra de un hombre del régimen. ¿A este también lo defenderán la presidenta y sus aliados? #Loret en @latinus_us pic.twitter.com/5vOQxAqRxL — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) February 27, 2026

Loret de Mola emitió un video donde acusa los insultos y amenazas del excandidato de PVEM y señaló que Pedro Segura fue detenido por la Fiscalía General de la República, por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, pero fue liberado días después. También cuestionó si el PT y PVEM tomarán acciones tras los dichos del excandidato "o si de esto se trata la libertad de expresión que promueve la llamada 4T".

