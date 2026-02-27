¿Quién es Pedro Segura?; excandidato de Verde y PT desata polémica tras pedir y cantar canción dedicada a "El Mencho"

En redes sociales circula un video de Pedro Segura Valladares, excandidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT) en Guerrero, donde se le ve en plena fiesta organizada en su rancho de Tepecoacuilco, pidiendo y cantando un corrido dedicado a Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", líder abatido del CJNG, con el grupo musical Los Alegres del Barranco.

En el video, compartido en X por el periodista Carlos Loret de Mola, se aprecia a Segura entonar el corrido “El Del Palenque”.

“Soy el dueño del palenque, cuatro letras van al frente”, cantó el excandidato.

Aunado a ello, indicó a la banda musical: “Yo me la canto, tú nomás dame el tono…”.

Por su parte, la agrupación aseveró: “Lamentablemente, aunque la tocamos, a nosotros nos puede perjudicar como ya pasó, no queremos salir perjudicados”.

Pedro Segura amenaza e insulta a Loret de Mola

Después de que el periodista lo exhibiera en un video durante el noticiero estelar de Latinus, Segura Valladares publicó una grabación en la que lanzó amenazas e insultos contra el comunicador.

En el video, asegura que no se trató de un homenaje a “El Mencho”, afirmó que es una persona “limpia” y que simplemente le gustan los corridos dedicados a capos. Además, arremetió contra el columnista de EL UNIVERSAL con insultos y descalificaciones, y lo acusó de emprender ataques contra el gobierno.

Las amenazas en mi contra de un hombre del régimen. ¿A este también lo defenderán la presidenta y sus aliados? #Loret en @latinus_us pic.twitter.com/5vOQxAqRxL — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) February 27, 2026

¿Quién es Pedro Segura?

Pedro Segura Valladares es un empresario y figura política mexicana originario del estado de Guerrero que ha estado en el centro de atención pública en los últimos años por su actividad empresarial, incursión en la política y su vinculación con investigaciones judiciales.

En agosto de 2025, el excandidato fue detenido por la Fiscalía General de la República (FGR), luego de ser acusado por el delito de delincuencia organizada.

Asimismo, era investigado desde 2014 por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

No obstante, una semana después, la jueza segunda de Distrito en Materia Penal con residencia en Toluca, Estado de México, Raquel Duarte Cedillo, le dictó libertad por falta de elementos.

Cabe mencionar que, en 2022, Segura Valladares encabezó una marcha por la liberación del exalcalde de Iguala, el perredista José Luis Abarca Velázquez, también implicado en la desaparición de los 43 normalistas.

Con información de Arturo de Dios Palma.

