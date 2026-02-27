¿De qué trata “El Del Palenque”, corrido dedicado a “El Mencho”?; excandidato de Verde y PT lo pide y canta en plena fiesta

El empresario y excandidato del Partido Verde y PT, Pedro Segura Valladares, se encuentra envuelto en polémica, luego de que a través de redes sociales comenzara a circular un video de él solicitando y cantando un corrido dedicado al exlíder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Rubén Oseguera Cervantes "El Mencho", quien fue abatido el pasado domingo en Tapalpa, Jalisco.

En el video, compartido por el periodista Carlos Loret de Mola, a través de X —antes Twitter—, se aprecia al excandidato pedir y luego entonar el corrido "El Del Palenque", del grupo Los Alegres del Barranco.

El polémico momento, que tuvo lugar durante una fiesta organizada en su rancho de Tepecoacuilco, surgió luego de que Segura Valladares solicitara la canción al grupo sinaloense, cantando las primeras dos frases de la composición "Soy el dueño del palenque, cuatro letras van al frente”, y agregando "Yo me la canto, tú nomás dame el tono…".

Sin embargo, el grupo se negó, dejándole claro a Segura que no se unirían, pues les ha perjudicado en el pasado —como en el incidente en la Universidad de Guadalajara, en el que se le acusó al grupo de incurrir en apología del delito, luego de proyectar imágenes de "El Mencho" durante un concierto—.

Las amenazas en mi contra de un hombre del régimen. ¿A este también lo defenderán la presidenta y sus aliados? #Loret en @latinus_us pic.twitter.com/5vOQxAqRxL — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) February 27, 2026

¿De qué trata "El Del Palenque" de Los Alegres del Barranco?

"El Del Palenque" es un corrido de la banda sinaloense Los Alegres del Barranco lanzado en 2021.

La letra narra en primera persona la historia y la perspectiva de un personaje poderoso dentro del mundo del narcotráfico, haciendo analogías con palenques y peleas de gallos.

Desde las primeras frases hace referencia al CJNG, pues dice "Cuatro letras van al frente...El del cártel jalisciense...". Posteriormente, la letra menciona directamente al narcotraficante, diciendo "A las órdenes de Mencho".

El narcocorrido también nombra a diversos personajes, conocidos por su cercanía o vínculos con el grupo criminal, como el Tuli o Merino. Asimismo, se menciona a grupos armados como Élite, Guerreros, Delta, Jardinero y 85, conocidos por estar bajo el mando del exlíder.

Pedro Segura en su evento privado, en el que solicitó la canción "El Del Palenque" a Los Alegres del Barranco. Foto: Captura de pantalla de X @CarlosLoret

Aunque gran parte de la canción hace alusión a temas de violencia y poder, también se entienden algunas muestras de afecto hacia compañeros cercanos, "su princesa" y su familia.

La letra utiliza metáforas para reflejar fuerza y poder. Con frases como "Tengo gallos de pelea que pelean por mi partido", se hace referencia a todas las personas que se encontraban bajo las órdenes del narcotraficante.

En general, la canción mezcla elementos de la cultura popular como peleas de gallos y palenques, con la vida dentro de las organizaciones del narco, usando esas imágenes para hablar de fuerza, control territorial y lealtad entre grupos, así como del respeto y cariño hacia su entorno cercano.

