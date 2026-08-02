León y Pachuca se miden esta tarde-noche en el Nou Camp, un duelo en el que ambos llegan con urgencia de poder ganar, en especial los Panzas Verdes que no han sumado puntos en estas primeras dos fechas.

Los esmeraldas llegan al partido de la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX con dos derrotas de forma consecutiva. La primera fue frente al Atlas 2-3 en su casa y la segunda se dio en su visita a Tijuana por la mínima.

El arranque de Pachuca fue positivo porque vencieron de visita a Pumas 0-3, pero después fueron sorprendidos por el Querétaro en su casa que los venció 1-2 en la fecha pasada.

Con la urgencia de la victoria presente, este encuentro parece tendrá grandes emociones.

León vs Pachuca MINUTO A MINUTO