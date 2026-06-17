Vengo de una larga lucha a favor de las mujeres y seguiré trabajando por mis principios como la libertad, la igualdad y la soberanía... soy feminista. Yo provengo de una lucha muy larga a favor de las mujeres, desde que estaba en los años 70 en el Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT)”, aseveró la aún presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo.

Recién nombrada por la presidenta Claudia Sheinbaum como secretaria de las Mujeres, cargo que asumirá el próximo 1 de septiembre, recordó sus inicios en la lucha por la igualdad de género, lo mismo en el PMT que en el PRD con las primeras cuotas para que 20% de las candidaturas fueran para mujeres y también reconoció que a pesar de los avances en México persiste un sistema patriarcal.

También hizo un recuento de los temas pendientes que quedan en el Senado, como la reforma en materia de leyes secundarias para tipificar a nivel nacional el feminicidio, la creación de fiscalías de investigación de ese delito en los estados y que quienes conformen esas instancias sean esencialmente mujeres.

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En entrevista con EL UNIVERSAL, expuso sus inicios en el PMT, en la creación de una Asociación Nacional de Mujeres y años después cuando se va unificando la izquierda y se conforma el Partido de la Revolución Democrática, “fui yo quien planteó junto con Amalia García y otras compañeras que 20%” de quienes estaban en el Consejo Nacional y conformaran la lista en las candidaturas fuéramos mujeres y en ese momento nos dijeron: “No, ustedes tienen que demostrar que pueden, no por cuotas”.

También, cuando fui legisladora en la 57 Legislatura promoví que hubiera una Comisión de Igualdad de Género, pero no se aceptó y sólo se permitió una comisión especial.

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Luego que se conformó esa comisión especial promovimos que hubiera una subcomisión que atendiera los feminicidios en Ciudad Juárez y yo participé en la creación junto con la también diputada del PRD Patria Jiménez, y viajábamos frecuentemente a esa ciudad.

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“Estamos hablando de los años 90 y, posteriormente, cuando fui legisladora en la 61 Legislatura promovimos la tipificación del delito de feminicidio que quedara en el Código Penal”, dijo la senadora por Morena e hija del luchador social Heberto Castillo y de la maestra Teresa Juárez.

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Recordó que recientemente se aprobó en la Constitución la facultad como Congreso para legislar en materia de feminicidio. Se avanzó mucho en las cuestiones de igualdad sustantiva.

Castillo Juárez indicó que también durante su mandato en la presidencia del Senado se aprobó la reforma para sancionar el abuso sexual, ello sumado a ocho reformas constitucionales.

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“Uno de los compromisos fue que se impulsara que en las fiscalías hubiera mujeres que estuvieran atendiendo estos temas y en la actualidad solamente ocho estados de la República han cumplido; por lo tanto, esas son las cosas a las que me tocaría estarles dando seguimiento”, indicó.

La exdelegada en Coyoacán comentó que desde la Secretaría de las Mujeres se dará seguimiento a varios temas. “Tenemos pendiente la Ley en contra del Feminicidio, que se puede aprobar en el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso”.

Respecto a las críticas de que la Secretaría de las Mujeres, de reciente creación y acéfala por la renuncia de Citlalli Hernández, en abril de este año, para presidir la Comisión Nacional de Elecciones y Alianzas de Morena, no cuenta con recursos suficientes, apuntó:

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“Sí hay presupuesto en la Secretaría de las Mujeres para impulsar todos los programas, pero lo más importante es coordinar esfuerzos con las diversas instituciones del gobierno” con un enfoque de transversalidad.

Ataviada con una blusa multicolor de bordados indígenas y un saco morado, Laura Itzel Castillo destacó los avances en nuestro país en materia de equidad de género y en materia política.

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“México es referente a nivel mundial y nos reconocen porque es el país en el que hay más mujeres que hombres en los Congresos y tenemos 14 gobernadoras”, dijo al recordar aquellas luchas en los años 80 y 90 con las tribus del PRD por lograr mayores espacios y candidaturas a las mujeres.

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“Yo, incluso, nunca creí que pudiera haber ese cambio y hay una gobernadora del Banco de México, hay una presidenta del INE, hay una presidenta de la Cámara de Diputados, es una presidenta aquí en el Senado. Hay muchas mujeres en cargos de decisión política y que no nada más es una cuestión que, digamos, de maquillaje, sino de ejecución”, agregó.

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Cuestionada sobre los desencuentros del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador con el movimiento feminista y las madres buscadoras, apuntó: “Bueno, yo creo que hay una serie de políticas que se han estado promoviendo y que tenemos que ser empáticos con las problemáticas que existen y con la misma relación con las diferentes organizaciones”.

A pregunta expresa sobre el tema de las madres buscadoras y las denuncias que han sido menospreciadas por el actual gobierno federal, dijo que “en ese sentido también señalaría que nosotros acompañamos este dolor y que no nada más lo acompañamos a nivel sicológico, ¿verdad? Sino que hay acciones importantes que se están desarrollando por parte del gobierno y que esta parte la coordina directamente Rosa Icela Rodríguez”.

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La también presidenta de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión reconoció que a pesar de los avances, existe “un sistema patriarcal que no ha permitido que las mujeres hayan avanzado como deberían haberlo hecho si fuera una sociedad más justa y más igualitaria”.

“Yo seguiré luchando por mis principios, por la libertad, por la igualdad, por la soberanía, por la independencia, por la paz mundial, por el multilateralismo, ese es el camino que debemos de seguir”, aseveró.

Respecto a los momentos más difíciles, ríspidos, durante la discusión de las recientes reformas constitucionales, pero también en el debate sobre las acusaciones a políticos de Morena por presuntos vínculos con el narco, subrayó que en todo momento hay discusiones álgidas. Yo siempre he sentido respeto de parte de todos los integrantes del parlamento”.

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En el tema de la Secretaría de las Mujeres y si estaría analizando invitar a alguna senadora a ser parte de su equipo de trabajo, comentó que no ha tenido oportunidad de analizar el tema.

Sobre la posibilidad de que una senadora sea quien la sustituya en la presidencia de la Cámara Alta a partir del 1 de septiembre, a pesar de que le correspondería a un senador, Castillo Juárez recordó que la vicepresidenta del Senado, Verónica Camino, ha realizado un trabajo importante en la conducción de los debates, por lo que nadie debe ser vetado.

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