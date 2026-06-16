El grupo parlamentario del PAN denunció que México no está cumpliendo con las metas en la Estrategia País 2026-2031 pactadas con la Unesco.

A través de un comunicado, puntualizaron que “Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum se han dedicado a destruir el patrimonio natural de México”.

El diputado federal del PAN, Ernesto Sánchez Rodríguez, dijo que los actuales gobiernos de Morena en el país “han mercantilizado los recursos humanos”.

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“Están ignorando las crisis y han estado improvisando acciones de medio ambiente que significan una regresión a los parámetros internacionales. El crecimiento económico del país y de las entidades con mayor riqueza cultural, natural y gastronómica como en mayor parte el sureste de México, no va al ritmo que necesitamos”, declaró.

El panista comentó que para este 2026, México alcanzará un crecimiento económico del 1.3 por ciento; sin embargo, el país seguirá por debajo del nivel registrado en el 2023, de acuerdo con el Banco Mundial.

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“México es uno de los países megadiversos del mundo y eso implica una enorme responsabilidad que es cuidar y aprovechar modelos de desarrollo qué involucren a las comunidades de origen, impulsando la economía local y el desarrollo regional”, expuso.

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El legislador señaló que el Tren Maya es el ejemplo claro de lo que no debemos hacer: “Talar selva, afectar manglares y ríos subterráneos por un capricho del mandatario en turno”.

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Sánchez Rodríguez puntualizó que, durante esta administración, hay proyectos que ponen en riesgo la biodiversidad como la planta de amoniaco que construye Gas y Petroquímica del Occidente en Topolobampo “y que el gobierno ha sido omiso en escuchar las demandas de las comunidades de origen”.

Agregó que el crecimiento del país no debe basarse en la devastación medioambiental, “que es el modelo emprendido por la 4T”.

em/apr