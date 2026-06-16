La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo este martes una llamada con la primera ministra de Barbados, Mía Mottley.

En sus redes sociales, Sheinbaum Pardo indicó que la conversación con Mottle fue cordial y dialogaron "sobre el interés en fortalecer nuestra relación bilateral y profundizar la cooperación en materia de turismo".

"Coincidimos en la importancia de la colaboración entre México y la Comunidad del Caribe para impulsar el desarrollo de nuestros pueblos", escribió.

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En la conversación, la titular del Ejecutivo federal estuvo acompañada por Roberto Velasco, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo felicitó en febrero pasado a Mia Amor Mottley por su triunfo como primera ministra, en las elecciones de Barbados.

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En sus redes sociales, Sheinbaum reafirmó el compromiso de fortalecer la amistad y colaboración con Barbados.

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"Nuestra felicitación a Mia Amor Mottley por su victoria en las elecciones de Barbados.

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"Reafirmamos el compromiso para fortalecer nuestra amistad y colaboración, así como trabajar por el desarrollo y la prosperidad de América Latina y el Caribe", escribió la Presidenta.

Esa fue la tercera vez que Mia Amor Mottley es electa como primera ministra por el Partido Laborista.

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