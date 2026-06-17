Las dirigencias de Morena, Partido Verde y el Partido del Trabajo presentaron su calendario de registro para quienes aspiren a encabezar las Coordinaciones Estatales de Defensa de la Cuarta Transformación, el cual será en conjunto entre los tres partidos.

El registro comenzará el próximo lunes 22 de junio y concluirá el sábado 27. Todos los aspirantes, militen en cualquiera de los tres partidos, deberán inscribirse según el día que les corresponda. El registro es presencial en las instalaciones del World Trade Center de la Ciudad de México.

En conferencia de prensa, Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, adelantó que ninguna de las 17 posibles alianzas a la candidatura estatal están definidas, pues las dirigencias decidieron primero permitir el registro de aspirantes en conjunto y luego definir si apoyan o no al seleccionado en la encuesta.

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Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena (17/06/2026). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

“Ya en su momento estaremos definiendo, cada quien en sus órganos internos y también en el Marco de la Mesa Nacional que tenemos entre las dirigencias nacionales de los partidos, las coincidencias entre nuestros procesos internos, entre este proceso conjunto y, en otro momento, cuando sea el tiempo legal, definiremos el detalle de la coalición, las definiciones de nuestros candidatos”, dijo Hernández.

Registro es común y selección de candidatos por partido

Citlalli Hernández detalló que los procesos de selección de candidatos son separados entre los tres partidos, pero hasta el momento han acordado llevar a cabo el registro de los aspirantes en conjunto y realizar las encuestas.

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Si el Partido Verde o el Partido del Trabajo, a nivel interno, decidieran no acompañar al candidato seleccionado por Morena a través del método de encuesta, ellos harían su proceso interno como mejor le convenga.

Alberto Anaya, presidente nacional del PT, aseguró que ellos sí acompañarán a Morena en las 17 candidaturas que se elijan a través de este proceso. “No queremos ninguna fisura, queremos ir juntos en coalición tanto en las diecisiete gubernaturas y en los distritos federales”, dijo.

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Alberto Anaya, presidente nacional del PT durante la presentación de calendario de registro para aspirantes rumbo al 2027 (17/06/2026). Foto: Especial

Arturo Escobar, coordinador de alianzas del PVEM, aclaró que al interior del partido no están solicitando la renuncia a los cargos actuales ni tienen como base estatutaria la regla de no permitir el nepotismo en las candidaturas.

Reconoció que están participando en el registro de Morena —y esperan colocar dos buenos perfiles por cada entidad, un hombre y una mujer— porque “ha sido un método altamente exitoso” para definir candidaturas.

Requisitos de la convocatoria

Aunque la convocatoria se publicará la tarde de este miércoles, Citlalli Hernández advirtió que entre los requisitos está que los aspirantes se dediquen de tiempo completo a las tareas de coordinación estatal, eso los obligaría a renunciar al cargo que desempeñen actualmente.

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Otros requisitos son que se evite el uso de dinero público o gastos dispendiosos aunque fueran personales, atacar a otros aspirantes y —en el caso de Morena— que no tengan relación familiar con el gobernante actual.

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Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena durante la presentación de calendario de registro para aspirantes rumbo al 2027 (17/06/2026). Foto: Especial

Fechas clave para el registro de aspirantes

El lunes 22 de junio deberán registrarse los aspirantes a ser Coordinadores de Defensa de la Cuarta Transformación en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur y Campeche.

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El martes 23 de junio deberán registrarse los aspirantes a coordinar Chihuahua, Colima y Guerrero; el jueves 25 del junio tocará a Michoacán, Nayarit y Nuevo León; el viernes 26 de junio tocará a Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Sonora.

Finalmente, el sábado 27 de junio podrán acudir a inscribirse al proceso de encuesta de Morena los aspirantes a Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas.

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