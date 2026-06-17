La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo en el puerto de Acapulco, Guerrero, a once presuntos integrantes del grupo criminal “Los Rusos”, a quienes un juez les dictó prisión preventiva oficiosa y los vinculó a proceso por posesión de drogas y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Jesús “N”, Lorelei “N”, Marcos “N”, Antonia “N”, Arturo “N”, Abad “N”, Javier “N”, Nancy “N”, Benito “N”, Julio “N” y Liliana “N”, fueron detenidos en flagrancia durante cateos realizados por agentes y peritos de la FGR y personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en nueve domicilios en las colonias Costa Azul, Miguel de la Madrid, Infonavit Alta Progreso, La Mica, Costa Dorada, Paso Limonero, Los Hornos y Magallanes, en dicho municipio.

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La Fiscalía General de la República informó que en la acción, se aseguraron dos armas cortas, cartuchos de diversos calibres, tres vehículos, dinero en efectivo, 22 teléfonos celulares, 51 bolsas de marihuana, 117 bolsas de sustancia sólida cristalina y los inmuebles.

Detienen a once presuntos integrantes del grupo criminal "Los Rusos" en el puerto de Acapulco, Guerrero (17/06/2026). Foto: Especial

Posteriormente, señaló la institución ministerial, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, aportó los datos de prueba suficientes para que un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Guerrero, con sede en Acapulco, los procesara por dichos delitos y les impusiera a todos la prisión preventiva oficiosa y diera al MPF dos meses de investigación complementaria.

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