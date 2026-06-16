San Cristóbal de las Casas. - Soldados de la VII Región Militar, elementos de la Guardia Nacional y Policía Estatal localizaron con vida a Rodrigo Betancourt, que la noche del lunes fue raptado por un grupo armado en la comunidad Baja California, del municipio de Jiquipilas, donde dos organizaciones criminales se mantienen enfrentadas.

La Secretaría de Seguridad Pública del Pueblo informo que en un operativo de “reacción inmediata”, los soldados y policías estatales lograron localizar con vida a Rodrigo Betancourt, hijo del exsecretario de Obras Públicas en el gobierno de Manuel Velasco Coello (2012-2018) y actual delegado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Guerrero.

Rodrigo que aparentemente está en búsqueda de un puesto de elección popular, fue localizado en el parque central del ejido Baja California, poblado de unos mil 300 habitantes, sin lesiones en buen estado de salud.

El joven declaró a los soldados y policías, que fueron cinco hombres que lo interceptaron. “Manifestó que cinco sujetos armados a bordo de una camioneta de color blanco (tipo) Discovery (de la marca Land Rover), polarizada y sin placas y una motocicleta, lo interceptaron y lo llevaron a un sito con maleza, por aproximadamente una hora y media”, explicó la Secretaría, pero no da más detalles.

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Desde hace varios días, el municipio de Jiquipilas se encuentra inmerso en una ola de violencia entre las dos organizaciones criminales que se mantienen enfrentadas.

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El domingo se registró un enfrentamiento en la comunidad Sinaloa, donde un civil resultó herido, informó una fuente de la Fiscalía.

Además, familiares de tres pescadores que estaban desaparecidos desde el 26 de abril, fueron ejecutados por un grupo criminal que los mantenía en su poder.

Los tres pescadores son: Cristhian Alexis Martínez Martínez, de 31 años; Moisés Iván Ovando Valencia, de 37 años; y Víctor Manuel Caballero, de 44 años, que desaparecieron el 26 de abril hacia las 17:00 horas, contaban con fichas de búsqueda emitida por la Fiscalía por su desaparición.

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Una motocicleta en la que viajaban los desaparecidos fue localizada en la carretera antigua Rancho Bonito (Jiquipilas) al municipio de Arriaga.

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afcl/LL