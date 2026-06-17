Estados | 17-06-26 | 15:31 | Actualizada | 17-06-26 | 15:31 |

ACAPULCO. - (Morena), presidenta municipal de Acapulco, solicitó licencia a su cargo por tiempo indefinido.

En un oficio dirigido a los miembros del Cabildo de Acapulco, con fecha del martes 16 de junio, López Rodríguez solicitó licencia a su cargo “a partir del , por intereses de carácter personal”.

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Abelina López cumple su segundo periodo como presidenta municipal de Acapulco, el cual concluye en 2027.

Aspira a registrarse como aspirante para coordinar los Comités de Defensa de la en Guerrero, en busca de la candidatura a la gubernatura del estado, que se elegirá en 2027.

dmrr

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