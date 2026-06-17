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ACAPULCO. - Abelina López Rodríguez (Morena), presidenta municipal de Acapulco, solicitó licencia a su cargo por tiempo indefinido.
En un oficio dirigido a los miembros del Cabildo de Acapulco, con fecha del martes 16 de junio, López Rodríguez solicitó licencia a su cargo “a partir del 18 de junio del año 2026, por intereses de carácter personal”.
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Abelina López cumple su segundo periodo como presidenta municipal de Acapulco, el cual concluye en 2027.
Aspira a registrarse como aspirante para coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Guerrero, en busca de la candidatura a la gubernatura del estado, que se elegirá en 2027.
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