ACAPULCO. - Abelina López Rodríguez (Morena), presidenta municipal de Acapulco, solicitó licencia a su cargo por tiempo indefinido.

En un oficio dirigido a los miembros del Cabildo de Acapulco, con fecha del martes 16 de junio, López Rodríguez solicitó licencia a su cargo “a partir del 18 de junio del año 2026, por intereses de carácter personal”.

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Abelina López solicita licencia como alcaldesa de Acapulco; buscará candidatura de Morena. Foto: Especial.

Abelina López cumple su segundo periodo como presidenta municipal de Acapulco, el cual concluye en 2027.

Aspira a registrarse como aspirante para coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Guerrero, en busca de la candidatura a la gubernatura del estado, que se elegirá en 2027.

🗳️📌 ABELINA PIDE LICENCIA PARA SER GOBERNADORA DE GUERRERO



Abelina López pidió licencia en Acapulco para buscar la candidatura de Morena a la gubernatura de Guerrero.



La solicitud fue hecha al Congreso local, a partir del 18 de junio y por tiempo indefinido.



Aunque sigue… pic.twitter.com/oZnB2Ikx2f — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) June 17, 2026

dmrr