Pachuca, Hidalgo. - Una oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tizayuca resultó lesionada por arma blanca durante una inspección realizada a un conductor que mostraba una actitud evasiva.

De acuerdo con los primeros reportes, durante la madrugada de este miércoles elementos de Seguridad Pública atendieron un llamado relacionado con una persona sospechosa que momentos antes habría protagonizado un incidente.

Los agentes ubicaron al individuo en el barrio de Huitzila y, al intentar intervenir el vehículo en el que viajaba, el ocupante de la unidad atacó con un arma blanca a la oficial identificada como Sinaí N.

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La agresión le provocó lesiones de consideración, por lo que sus compañeros solicitaron apoyo inmediato para su traslado a una unidad médica, donde recibió atención de emergencia.

Posteriormente, la agente fue trasladada a una clínica para su estabilización y más tarde enviada a la ciudad de Pachuca para recibir atención especializada. Hasta el momento, se reporta que su estado de salud es grave.

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tizayuca informó que mantiene coordinación con las autoridades competentes para el desarrollo de las investigaciones correspondientes y el esclarecimiento de los hechos.

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