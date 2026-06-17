Hermosillo, Sonora. - La senadora de Morena, Lorenia Valles Sampedro, solicitó licencia a su cargo en el Senado de la República para participar en el proceso interno de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT) que definirá a las y los coordinadores estatales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, figura considerada la antesala de las candidaturas a las gubernaturas de 2027.

El alcalde de Cajeme, Javier Lamarque, también anunció que solicitará licencia para competir.

La licencia de Valles fue aprobada este miércoles por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y entrará en vigor el próximo 22 de junio, fecha en la que comenzará el registro de aspirantes en las 17 entidades que renovarán gubernatura.

Valles confirmó que buscará encabezar la coordinación en Sonora y afirmó que continuará trabajando en territorio para promover los avances de la Cuarta Transformación.

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La legisladora destacó que durante su gestión en el Senado participó en la aprobación de 29 reformas constitucionales, 21 nuevas leyes y 100 modificaciones a diversos ordenamientos jurídicos.

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“Ha sido un honor representar a las y los sonorenses en el Senado y será un honor seguir contribuyendo a las causas de mi estado”, expresó la morenista al anunciar su decisión.

La salida temporal de Valles ocurre en un momento clave para la definición de liderazgos dentro del oficialismo sonorense, donde ya comienzan a perfilarse los aspirantes que buscarán suceder al gobernador Alfonso Durazo Montaño.

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Entre ellos se encuentra el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, quien anunció que en los próximos días solicitará licencia temporal a la presidencia municipal para participar en el proceso interno de Morena.

Lamarque aseguró que su decisión fue tomada con responsabilidad y sostuvo que los programas, obras y servicios municipales mantendrán su continuidad institucional durante su ausencia.

El anuncio de ambos aspirantes coincidió con la presentación oficial del proceso conjunto que realizarán Morena, PVEM y PT para seleccionar a los coordinadores estatales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

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En conferencia de prensa, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, informó que la convocatoria sería publicada este miércoles, mientras que la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández Mora, detalló que el registro de aspirantes se llevará a cabo del 22 al 27 de junio.

Los dirigentes de los tres partidos aliados aseguraron que el procedimiento será transparente y con reglas claras para garantizar condiciones equitativas entre quienes busquen encabezar los trabajos territoriales de la coalición oficialista.

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Con el inicio formal del proceso, Sonora se convierte en uno de los primeros estados donde comienza la disputa interna por el liderazgo político que podría definir la candidatura de Morena y sus aliados para la gubernatura en las elecciones de 2027.

dmrr/cr