Tuxtla Gutiérrez. Siete reos de alta peligrosidad fueron enviados del centro del país a Chiapas e internados en el Centro Federal de Reinserción Social 15 de Villa Comaltitlán, informaron autoridades de seguridad.

El pasado jueves, un grupo de 88 presos llegó a la misma región bajo un fuerte escudo policíaco. Con el traslado de los recientes siete reclusos, suman 95 los que han llegado al estado en las recientes 48 horas.

El nuevo grupo de personas privadas de su libertad llegó en las últimas horas de la tarde del viernes al aeropuerto internacional de Tapachula.

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Los reos viajaron en una aeronave Boeing 727, con matrícula XC-NPF de la Guardia Nacional, procedente de Guadalajara, Jalisco.

Un reporte gubernamental indicó que entre los internos se encuentran presuntos líderes involucrados con el cártel de Sinaloa.

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A su llegada al aeropuerto, los siete fueron movilizados bajo un operativo de agentes del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social (OADPRS) de la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana al centro penitenciario de alta seguridad localizado a 75 kilómetros de los límites fronterizos con Guatemala.

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Representantes de sectores productivos en la región han manifestado preocupación por la llegada e ingreso penitenciario de reos peligrosos ligados al crimen organizado.

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Así lo hicieron el pasado jueves cuando se desplegó el traslado de los 88 reos, y con los restantes siete de las horas recientes.

Productores y comerciantes, como también padres y madres de familia, expresaron temor y preocupación por probables riesgos y repercusiones en la zona.

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