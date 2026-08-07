El Free Spirits Wellness Center abrió su sucursal en la Ciudad de México esta noche, recibiendo a 15 mil personas que recibieron una terapia intensiva junto a Ca7riel & Paco Amoroso.

El Palacio de los Deportes fue el lugar elegido por sting para dar una demostración de su programa de pasos para liberar la mente y el cuerpo.

Pasadas las 21:00 horas el recinto quedó en completa obscuridad, con un reflector como guía una enfermera se paró al centro de la tarima y comenzó a explicar que el tratamiento duraría 90 minutos.

Show de Ca7riel y Paco Amoroso en el Palacio de los Deportes. Foto: César González

Posteriormente presentó a los dos pacientes que servirían como demostración, Cato y Paco, el primero de ellos con un conjunto negro, mientras su compañero lucía pantalón de colores y saco blanco, ambos recostados en un par de sillas blancas y conectados a máquinas vitales y siendo vistos por un “anfiteatro” lleno de otros pacientes.

Tras “No me sirve más” la voz de Sting volvió a sonar dando el primer paso del programa: Aflojar las articulaciones, con esta orden los argentinos se pararon a bailar en ropa interior “Nadanuevo”.

Lo siguiente en la lista fue sudar las toxinas, para esto “Ay ay ay” fue la elegida, con Loreto Peralta como la gran invitada bailando entre el resto de los pacientes.

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Show de Ca7riel y Paco Amoroso en el Palacio de los Deportes. Foto: César González

“#Tetas” ayudo a tonificar la musculatura, último escalón para tratar el cuerpo y pasar a la mente, en donde al igual que en la vida, lo inicial es ser valientes, pues como dice la canción, “Hasta Jesús tuvo un mal día”.

“Ser valiente es el primer paso para admitir los problemas, paso 6 deja tus preocupaciones”, dijo Sting que también explicó que su voz se escuchaba en el Palacio de los Deportes gracias a un avance tecnológico con el que sus empleados pueden transmitir sus pensamientos traducidos a cualquier idioma en cualquier sistema de audio.

“Hemos hecho músculos shows, pero esto se siente como estar en casa, Aunque todo parezca bonito, la vida a veces puede ponerse bien loca wey, para toda nuestra gente que anda triste, esta canción es para ustedes”, dijo Paco Amoroso antes de “Vida Loca”.

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Lo siguiente por hacer era pedir perdón por ser “Re Forro”, para poder perdonar, libérate de cualquier resentimiento que aún sientas y compartirlo con tus amigos al ritmo de “El Día del Amigo”.

Aquí Paco y Caro subieron a convivir con el resto de pacientes entre los que estaban el Dr. Simi,Erika Buenfil, Macario Martínez, Bratty, Luis Gerardo Méndez, Fer Jalil, Cachirula y Loojan.

Tras un discurso de la importancia de la amistad, sting recordó que: “sabemos que lo importante está en el interior, pero la verdad es que el exterior es lo único que le llega a la gente”.

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Con esto en mente comenzó un tratamiento de belleza completo en el paso 10, desde hidratación facial hasta mascarillas al ritmo de temas como “Dumbai” o “Amino”

“Puedo decir que son prácticamente unos free spirits, ahora solo les falta sincronizar frecuencias con su público antes del último paso”, intervino Sting de nuevo.

La sincronización empezó con “La que puede puede”, seguida de “Coca Cola” y “HaHa”, dando paso de nueva cuenta al director del Free Spirits Wellness Center.

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“Gracias, todavía nos queda un último step del programa, lo que vamos a vivir ahora puede ser un poco excitante… lo más importante es que liberen su espíritu por completo bailando y saltando”

La liberación del espíritu se bailó al compás de “Lo quiero ya!” y “Betis Horns”, mientras sus compañeros bajaron de sus asientos para bailar sobre el escenario que se transformó en una auténtica discoteca iluminada solo por láseres rojos.

“Felicitaciones, ya son espíritus libres, muchas gracias por asistir a esta demostración, por favor, salgan ordenadamente”, dijo Sting marcando la salida al ritmo de “El Himno del Mediocre” cerca de las 23:00.

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