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Este lunes 10 de agosto un terremoto de 7.4 grados estremeció distintas zonas de Colombia y dejó más de 100 personas muertas, además de daños materiales en ciudades como Manizales, Cali y Pereira, de acuerdo con las autoridades colombianas.
El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó inicialmente que el sismo había alcanzado una magnitud de 6.7, pero posteriormente actualizó el dato y estableció que fue de 7.4.
El terremoto ocurrió a las 07:34 horas locales (12:34 GMT) y tuvo su origen en inmediaciones de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, sobre la costa del Pacífico colombiano.
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Debido a las afectaciones causadas por el movimiento telúrico, funcionarios colombianos y otras personalidades han difundido centros de acopio ubicados en Colombia.
¿Dónde hay centros de acopio en Colombia?
Carlos F. Galán, alcalde mayor de Bogotá, publicó a través de su cuenta de X los seis centros de acopio que la Cruz Roja Colombia habilitará:
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- SAMU Sur: Avenida Carrera 68 #31-41 Sur
- SAMU Norte: Calle 134 – Carrera 7B Bis #132-31
- Centro de Salvamento Acuático: Avenida La Esmeralda #63-81
- Sede administrativa de la Cruz Roja: Carrera 24 #73-38
- Bodega de la Cruz Roja: Diagonal 79B #62-53
- Palacio de los Deportes: Calle 63 #59A-06
"La Plazoleta Jairo Varela está habilitada como centro de acopio para recibir las donaciones que necesitan nuestros organismos de socorro", publicó la alcaldía del distrito de Cali, uno de los más afectados.
Por su parte, Ana Erazo, exconcejala de Cali del período 2024-2027, también compartió un centro de recolección de víveres, ubicado en Carrera 9 #4-25, barrio San Antonio, La Casa del Pueblo, Cali, Colombia.
De la misma manera, los Bancos de Alimentos de Colombia compartieron a través redes sociales "puntos de acopio para recibir alimentos no perecederos y productos de primera necesidad".
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Los principales centros para recibir víveres se encuentran en Pereira, Manizales y Buenaventura, pero igualmente dispusieron lugares en Bogotá, Cali, Bucaramanga, Armenia, Ibagué y Medellín.
A estos funcionarios y organizaciones se unió la banda argentina, Los Caligaris, quiénes utilizaron sus plataformas para compartir información sobre centros de acopio.
¿Qué necesitan los centros de acopio?
Según el alcalde de Bogotá, la Cruz Roja Colombiana necesita:
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- agua potable
- cobijas
- mantas
- colchonetas
- alimentos no perecederos (arroz, pastas, enlatados, leche en polvo)
- artículos de higiene personal (toallas sanitarias, pañales)
- suministros de primeros auxilios.
A esta lista, la representante Cámara Valle, Ana Erazo, y la alcaldía de Cali añadieron:
- Linternas o lámparas
- Guantes de Construcción
- cascos
- gafas o lentes de seguridad
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desa/ml
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