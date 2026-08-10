Este lunes 10 de agosto un terremoto de 7.4 grados estremeció distintas zonas de Colombia y dejó más de 100 personas muertas, además de daños materiales en ciudades como Manizales, Cali y Pereira, de acuerdo con las autoridades colombianas.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó inicialmente que el sismo había alcanzado una magnitud de 6.7, pero posteriormente actualizó el dato y estableció que fue de 7.4.

El terremoto ocurrió a las 07:34 horas locales (12:34 GMT) y tuvo su origen en inmediaciones de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, sobre la costa del Pacífico colombiano.

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Debido a las afectaciones causadas por el movimiento telúrico, funcionarios colombianos y otras personalidades han difundido centros de acopio ubicados en Colombia.

¿Dónde hay centros de acopio en Colombia?

Carlos F. Galán, alcalde mayor de Bogotá, publicó a través de su cuenta de X los seis centros de acopio que la Cruz Roja Colombia habilitará:

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SAMU Sur: Avenida Carrera 68 #31-41 Sur

SAMU Norte: Calle 134 – Carrera 7B Bis #132-31

Centro de Salvamento Acuático: Avenida La Esmeralda #63-81

Sede administrativa de la Cruz Roja: Carrera 24 #73-38

Bodega de la Cruz Roja: Diagonal 79B #62-53

Palacio de los Deportes: Calle 63 #59A-06

En Bogotá, hemos habilitado 6 puntos de acopio para recibir donaciones para las ciudades más afectadas por el sismo.



Se necesita: agua potable, cobijas, mantas, colchonetas, alimentos no perecederos, artículos de higiene personal y suministros de primeros auxilios.



Por favor,… pic.twitter.com/lDxDvY5bzu — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) August 10, 2026

"La Plazoleta Jairo Varela está habilitada como centro de acopio para recibir las donaciones que necesitan nuestros organismos de socorro", publicó la alcaldía del distrito de Cali, uno de los más afectados.

Cali se une para ayudar.



📍La Plazoleta Jairo Varela está habilitada como centro de acopio para recibir las donaciones que necesitan nuestros organismos de socorro.



Puedes aportar:

💧 Agua

🧤 Guantes de construcción

🥽 Gafas de seguridad

⛑️ Cascos

🛏️ Colchonetas pic.twitter.com/pbSTM3hT9k — Alcaldía de Cali (@AlcaldiaDeCali) August 10, 2026

Por su parte, Ana Erazo, exconcejala de Cali del período 2024-2027, también compartió un centro de recolección de víveres, ubicado en Carrera 9 #4-25, barrio San Antonio, La Casa del Pueblo, Cali, Colombia.

De la misma manera, los Bancos de Alimentos de Colombia compartieron a través redes sociales "puntos de acopio para recibir alimentos no perecederos y productos de primera necesidad".

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Desde ABACO y los Bancos de Alimentos habilitamos puntos de acopio para recibir alimentos no perecederos y productos de primera necesidad que permitan fortalecer la respuesta humanitaria en los territorios afectados. Tu donación a las familias que hoy necesitan apoyo. pic.twitter.com/Mg9btcBFGc — AbacoCol (@Abacocol) August 10, 2026

Los principales centros para recibir víveres se encuentran en Pereira, Manizales y Buenaventura, pero igualmente dispusieron lugares en Bogotá, Cali, Bucaramanga, Armenia, Ibagué y Medellín.

A estos funcionarios y organizaciones se unió la banda argentina, Los Caligaris, quiénes utilizaron sus plataformas para compartir información sobre centros de acopio.

🫶🏻 AYUDEMOS A COLOMBIA 🇨🇴



Queremos compartir con vos esta info sobre los Puntos de Acopio y donde podés ayudar donando alimentos no perecederos, vestimenta, medicamentos, etc.



Compartí esta publicación para que entre todos podamos ayudar 🙌🏼 pic.twitter.com/vo95oGGFLB — Caligaris (@LOSCALIGARIS) August 10, 2026

¿Qué necesitan los centros de acopio?

Según el alcalde de Bogotá, la Cruz Roja Colombiana necesita:

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agua potable

cobijas

mantas

colchonetas

alimentos no perecederos (arroz, pastas, enlatados, leche en polvo)

artículos de higiene personal (toallas sanitarias, pañales)

suministros de primeros auxilios.

ATENCIÓN CALI 👇🏽



🚨CENTRO DE ACOPIO Y COORDINACIÓN DE AYUDAS🚨 pic.twitter.com/Ry3K23o9j4 — Ana Erazo (@AnaErazoR) August 10, 2026

A esta lista, la representante Cámara Valle, Ana Erazo, y la alcaldía de Cali añadieron:

Linternas o lámparas

Guantes de Construcción

cascos

gafas o lentes de seguridad

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