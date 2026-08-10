El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México alertó sobre el “ClickFix”, una nueva táctica de fraude que utiliza sitios web falsos y supuestas alertas de seguridad para engañar a los usuarios y lograr que ejecuten comandos maliciosos en sus dispositivos.

A través de un comunicado, el C5 explicó que los ciberdelincuentes utilizan a las personas para que copien y peguen comandos en herramientas del sistema como PowerShell, Windows Terminal o la ventana Ejecutar (Win+R), bajo el argumento de solucionar un supuesto problema de seguridad; al hacerlo, pueden instalar malware que permite tomar el control del equipo y acceder a datos personales o información confidencial.

Indicó que, los ataques representan un desafío por el uso de técnicas más sofisticadas para acceder a dispositivos y datos personales.

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Recomendó evitar sitios sospechosos, mantener actualizados los equipos y proteger las cuentas con contraseñas seguras.

Además, exhortó a no ejecutar comandos solicitados desde páginas web, evitar descargar archivos de origen desconocido y abstenerse de ingresar datos personales en sitios sospechosos.

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En caso de haber copiado o ejecutado un comando, el C5 aconsejó desconectar de inmediato el equipo de internet, cambiar las contraseñas desde otro dispositivo seguro, realizar un análisis completo con el antivirus y solicitar apoyo técnico especializado.

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