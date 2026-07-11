Tendencias | 11-07-26 | 10:54 |

Con la llegada de la Copa del Mundo 2026 a la fase de Cuartos de final, millones de aficionados —cuyas selecciones han sido eliminadas— optan por seguir dentro del Mundial apoyando a Noruega, que este sábado a las 3:00 de la tarde se enfrentará a Inglaterra en el Estadio Miami.

Ante esta exposición mediática, el futbolista noruego continúa sorprendiendo al público con su auténtica personalidad y su único sentido del humor.

A horas del partido que definirá al tercer país en calificar a la semifinal del torneo, el delantero de los llamados Vikingos Rojos ha vuelto a desatar risa y emoción en redes sociales con una imagen y juego de palabras con referencias británicas, dando a entender que la selección nórdica se impondrá ante los ingleses en el encuentro.

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Haaland en el Mundial 2026. Foto: AP
Haaland en el Mundial 2026. Foto: AP

Haaland comparte póster del partido Noruega vs Inglaterra alusivo a The Beatles

A través de sus cuentas oficiales en redes sociales como Instagram y X —antes Twitter—, el futbolista noruego compartió un póster del partido Noruega vs. Inglaterra, llamando la atención de millones de usuarios por su referencia a la banda británica The Beatles.

En la imagen, que se presume fue creada con Inteligencia Artificial (IA), se ve a cuatro de los jugadores noruegos cruzando el área de peatones en una calle de Londres, haciendo alusión a la icónica portada del cuarteto británico para su álbum "Abbey Road", el cual fue lanzado en 1969.

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De fondo hay una figura grande de Haaland, tiene la fecha y hora local del partido para ambos países, y el logo del Mundial 2026. Asimismo, hay edificios emblemáticos como el Big Ben y el Puente de Londres, y en el centro se aprecia la frase "Los Vikingos" en la tipografía de The Beatles.

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El delantero de la selección nórdica acompañó su publicación con la frase "Here come the...Vikings" —"Aquí vienen los vikingos" en español—, dando otro guiño a la emblemática banda por su canción "Here Comes the Sun".

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La publicación de Haaland, quien en Instagram cuenta con más de 62 millones de seguidores, ha acumulado más de 2 millones de 'me gusta' y almacena comentarios como:

  • "Inglaterra hizo el Big Ben. Noruega hizo a Haaland".
  • "No seas tan duro con nosotros por favor", comentario de la cuenta del Manchester City.
  • "Todos queremos que Noruega gane todo".

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