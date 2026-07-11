Ciudadanos inconformes con la instalación de la planta Fermachem en Lerdo, Durango, se manifestaron este sábado en la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum al municipio de Gómez Palacio, a donde llegó para encabezar el evento del programa de Vivienda para el Bienestar.

El grupo de manifestantes, cerca de 50, señalaron que quieren transparencia respecto de la planta de fertilizantes, la cual producirá urea y amoniaco, y estará a cuatro kilómetros del Área Natural Protegida del Cañón de Fernández.

El grupo de ciudadanos llevaron pancartas y lonas donde reclaman que se vaya a envenenar el agua de la Comarca Lagunera. Aseguraron que la instalación de la planta representa la muerte por su riesgo a contaminar el acuífero.

Lee también Abandonan cuatro cuerpos dentro de un auto en Cuautinchán, Puebla; entre las víctimas hay una mujer

“Fuera Fermachem, fuera Fermachem”, gritaron cuando arribó la camioneta de la presidenta.

El anuncio de inversión de Fermachem ha levantado debate en la Comarca Lagunera, pues ambientalistas han señalado el riesgo industrial por el uso de amoniaco. Además, han cuestionado su cercanía al Cañón de Fernández, pese a que autoridades han asegurado que se usará agua tratada en sus procesos.

[Publicidad]

vr/cr