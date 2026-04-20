Familiares y amigos de Karen Mariel Juárez se manifestaron este lunes en calles del Centro Histórico para exigir a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que la muerte de la joven sea investigada como feminicidio, al señalar a su pareja sentimental como el principal sospechoso.

La protesta comenzó en las inmediaciones del Metro Pino Suárez, donde los manifestantes denunciaron presuntas omisiones en la integración de la carpeta de investigación. Posteriormente avanzaron sobre avenida Izazaga hacia la sede de la Fiscalía capitalina, y más tarde continuaron sobre Eje Central, donde mantuvieron bloqueos parciales para demandar la intervención de las autoridades.

De acuerdo con sus familiares, Karen fue ingresada en estado grave a un hospital luego de caer de un vehículo en movimiento sobre Insurgentes Norte. Antes de perder la conciencia, la joven alcanzó a relatar que había sido agredida por su pareja y que posteriormente fue arrojada del automóvil.

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Manifestación por caso de Karen Mariel Juárez, quien fue agredida por su expareja y posteriormente falleció / Foto: Especial

A consecuencia de las severas lesiones que sufrió, Karen Mariel murió el 20 de febrero, hecho que su familia insiste no debe ser tratado como un accidente, sino como un caso de violencia de género.

La madre de la joven ha señalado públicamente a la pareja de Karen como el presunto responsable y pidió que la autoridad reclasifique el caso para que se investigue bajo el protocolo de feminicidio.

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Con pancartas y consignas de “¡Fue feminicidio!”, los manifestantes advirtieron que continuarán con las movilizaciones hasta ser recibidos por personal de la Fiscalía y obtener avances claros en la investigación del caso.

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