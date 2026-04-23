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Usuarios del () reportaron afectaciones en distintas líneas la mañana de este jueves.

¿Cuáles son las líneas del Metro CDMX que presentan retrasos?

Línea 7

En la Línea 7, pasajeros señalaron saturación y retrasos: “Metro Polanco está súper lleno por favor manden más andenes”, comentó un usuario,otro agregó: “¿Qué pasa en línea 7? No avanza y nunca avisan nada”.

El STC respondió: “Buen día. Se agiliza la marcha de los trenes en la Línea 7, después de realizar revisión a un tren”.

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Línea A

En la , usuarios denunciaron detenciones prolongadas y retrasos considerables: “10 minutos detenidos en túnel, entre metro Santa Martha y Acatitla, ¿Qué sucede?”, cuestionó un pasajero; otro señaló: “¿Qué pasa en línea A? Llevamos rato haciendo base, porque no avisan si hay servicio lento o algo, ya van retrasados más de 15 min cuando deberíamos haber llegado a Pantitlán”.

El STC indicó: “Buen día. Se agiliza la marcha de los trenes en la Línea A, después de realizar revisión a un tren”.

Línea 8

Para la Línea 8, los reportes apuntaron a saturación y demoras en el servicio: “Ya tienes colapsada la línea 8, agiliza tu servicio”, escribió un usuario, mientras que otro añadió: “Retrasos lineales 8 increíble”.

El STC destacó: “Buen día. Se agiliza la marcha de los trenes en la Línea 8, después de realizar revisión a un tren”.

Línea 2

En la Línea 2, pasajeros reportaron avance lento y detenciones constantes: “Ahora ¿por qué va lenta la línea 2 dirección Cuatro Caminos?, va haciendo base en cada estación”, comentó un usuario; otro cuestionó: “Línea 2 dirección Cuatro Caminos, ¿por qué está detenida?”.

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Línea 3

Respecto a la Línea 3, usuarios señalaron trenes detenidos y largos tiempos de espera: “¿Qué pasa en la L3 Indios Verdes? Están los dos trenes y ninguno sale”, comentó un pasajero, mientras que otro agregó: “Buen día, ¿a qué se debe que llevemos 10 minutos sin avanzar en Hospital General dirección CU y que una estación antes también pasáramos tiempo (7 minutos) para avanzar?”.

Línea B

En la Línea B, los pasajeros reportaron un avance lento en dirección a Buenavista: “Línea B avance lento dirección Buenavista, ¡agilicen el servicio!”, señaló un usuario, y otro añadió: “Línea B dirección Buenavista con avance lento”.

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mahc

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