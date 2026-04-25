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Un en las instalaciones de la estación del , en Iztapalapa, por lo que fue trasladado a un hospital para atender la lesión en la pierna izquierda.

De acuerdo con la , el uniformado atendió una denuncia por una pareja que discutía en el lugar.

Al acercarse, el oficial vio que el sujeto portaba un arma de fuego, por lo que trató de quitársela y en el forcejeo contra el uniformado, tras lo cual el agresor escapó del lugar.

Trasladaron al oficial a un hospital en la colonia Roma. | Foto: Especial.
Trasladaron al oficial a un hospital en la colonia Roma. | Foto: Especial.

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El oficial no portaba arma de fuego, debido a las políticas del Metro, confirmó al SSC.

Al lugar llegaron paramédicos de Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), quienes trasladaron al oficial a un hospital en la colonia Roma para recibir atención médica.

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JACL/cr

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