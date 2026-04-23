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Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) fueron ascendidos por su respuesta ante un robo a una casa habitación, registrado el pasado 4 de abril, en la colonia Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, donde fueron recibidos a tiros.
La SSC informó que los cuatro oficiales recibieron la constancia de ascenso de manos del secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho.
Los oficiales atendieron la alerta de robo a un domicilio en la calle Montañas Rocallosas, donde observaron a dos sujetos que salieron huyendo del inmueble y al ver a los uniformados les dispararon, por lo que repelieron la agresión y uno de ellos murió.
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A través de la intervención de los elementos, se capturó a un sujeto, se recuperó una caja fuerte y se aseguraron dos armas de fuego y una mochila con herramienta.
La SSC afirmó en un comunicado que los oficiales manifestaron compromiso, sacrificio, arrojo y valentía.
Por su parte, Pablo Vázquez dijo que siempre que los oficiales protejan la vida y el patrimonio serán reconocidos.
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“Siempre que alguien actúe para proteger la vida, proteger a la gente y su patrimonio, será reconocido y aplaudido; lo que hicieron ustedes ese día demuestra la capacitación, el compromiso y la valentía de quienes forman parte de esta Institución, demostraron ser aguerridos, tenaces y con habilidades que merecen ser reconocidas”.
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