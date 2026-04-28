El secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, anunció que, ante la “buena aceptación” por parte de la población, el programa de regularización fiscal que se echó a andar a principios de este año se extenderá hasta el 30 de junio de 2026.

El secretario precisó que suman casi 100 mil beneficiarios que han regularizado su situación fiscal, principalmente en temas de suministro de agua, multas de tránsito e impuesto predial.

Señaló que las operaciones “más numerosas son las que tienen que ver con multas de tránsito de años anteriores”.

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“Eso también les permite regularizar su situación respecto de sus vehículos y demás, por supuesto, por faltas no graves; y, en cuanto al predial, es el monto recaudado más importante. Mucha gente ha regularizado sus propiedades y creemos que, pues muchos nos han pedido por simplemente el tema de juntar papeles y demás, poder tener un poco más de tiempo. Entonces vamos a hacer la extensión hasta el 30 de junio, de este programa de regularización fiscal, que ya lleva más de 100 mil capitalinas y capitalinos que se han regularizado”, indicó.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el secretario presentó algunos datos relacionados con este programa; han resultado beneficiadas 98 mil 912 personas al corte del 27 de abril.

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