El Gobierno de la Ciudad de México ampliará hasta el 30 de junio de 2026, el plazo para obtener el descuento de 100% en el pago de tenencia vehicular para contribuyentes que cumplan con los requisitos, anunció el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton.

¿Qué autos califican para el descuento de tenencia en el Edomex?

Para obtener el subsidio del 100% en la tenencia, tu vehículo debe cumplir con los siguientes requisitos:

Valor comercial: No debe exceder los $638,000 pesos (IVA incluido).

No debe exceder los (IVA incluido). Pago obligatorio: Es necesario cubrir únicamente el costo del refrendo, que para este año es de $760 pesos.

El secretario de Finanzas informó que, al corte de marzo, la Ciudad de México ha recaudado $3,577 millones de pesos gracias a este esquema, beneficiando directamente a 1,226,300 vehículos.

Lee también Ernesto Alarcón Jiménez renuncia al PRI tras 30 años de militancia; acusa divisiones internas

Altas vehículares aumentan 15% en CDMX

De Botton Falcón dio a conocer que en los primeros tres meses de 2026 —desde que se amplió el subsidio del 100% en la tenencia para autos de hasta 638 mil pesos con IVA—, las altas vehiculares han aumentado un 15.4% en la capital.

En diciembre del año pasado, el secretario adelantó que la administración capitalina esperaba duplicar la cantidad de vehículos emplacados, de 150 mil autos particulares que se daban de alta en promedio entonces, a poco más de 300 mil para este 2026.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL