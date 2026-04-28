En promedio, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México ha recibido 235 reportes por ruido al día, lo cual representan una disminución del 11.9% comparado con los 267 registrados en 2025.

El C5 informó que el 51.6% de los reportes son realizados en su mayoría al 911 y en un horario entre las 23 horas y la una de la mañana, principalmente durante los fines de semana; los domingos registran el 28% y el sábado el 23.2%.

Mencionó que, en el marco del Día Internacional de la Concienciación sobre el Ruido, conmemorado el 29 de abril, las alcaldías que concentran los reportes son Iztapalapa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Benito Juárez y Coyoacán.

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Mientras que en tasa por cada 100 mil habitantes, las alcaldías con mayor número de reportes son Cuauhtémoc con 694, Benito Juárez con 426 y Miguel Hidalgo con 374.

El Coordinador general del C5, Salvador Guerrero Chipre mencionó que la concentración de reportes en los fines de semana se debe al ocio nocturno.

“La reducción en reportes revela una ciudadanía más consciente del derecho al descanso, además, saber que más de la mitad de las quejas se concentran en tres horas y el fin de semana confirma la vinculación de las molestias por ruido con las dinámicas de ocio nocturno”.

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El C5 mencionó que la NOM-081-SEMARNAT-1994 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para zonas residenciales establece 50 decibeles como límite máximo entre las 20 y las 06 horas.

La infracción por ruido excesivo, conforme con la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, es de hasta 40 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a 4 mil 692 pesos.

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