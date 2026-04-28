Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Alfonso "N", señalado como el autor intelectual del atentado en contra del abogado Carlos Leyva, registrado el 13 de junio de 2025, en el restaurante Pargot de la colonia Roma.

Esta captura se suma a la de Frida "N", quien habría citado a la víctima en el establecimiento, y a la de Luis Antonio "N", presunto autor material del atentado, ambos detenidos el 26 de marzo pasado.

Alfonso fue capturado el pasado 26 de abril por elementos de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, en el Aeropuerto Internacional de Colombia.

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Posteriormente fue llevado al Aeropuerto de Quito, Ecuador, para que la Policía Internacional (INTERPOL), revisará su situación jurídica.

Este martes, Alfonso llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde elementos de la INTERPOL, de la Policía Federal Ministerial, de la Fiscalía General de la República (FGR), lo recibieron y policías de la SSC ejecutaron el mandamiento judicial en su contra, por el delito de tentativa de homicidio.

El detenido fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde lo requiere la autoridad judicial.

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La SSC informó que Alfonso habría ordenado el ataque contra el abogado Carlos Leyva, en el restaurante Pargot, ubicado en la calle Córdoba, de la colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.

Y ordenó a Frida "N" planear la cita con la víctima en dicho lugar.

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