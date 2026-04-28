Más Información

FGR agrega delito de narcotráfico al caso de hermanos Farías; expone red ligada a aduanas y contrabando

FGR agrega delito de narcotráfico al caso de hermanos Farías; expone red ligada a aduanas y contrabando

Maru Campos confirma que no asistirá al Senado; dice que no quiere comprometer información sobre presencia de agentes de la CIA

Maru Campos confirma que no asistirá al Senado; dice que no quiere comprometer información sobre presencia de agentes de la CIA

EU está dando información sobre agentes de la CIA en Chihuahua, afirma Sheinbaum; FGR tendrá "la última palabra", dice

EU está dando información sobre agentes de la CIA en Chihuahua, afirma Sheinbaum; FGR tendrá "la última palabra", dice

IMCO y EL UNIVERSAL lanzan Radar Arancelario; consulta gravámenes y su impacto en minutos

IMCO y EL UNIVERSAL lanzan Radar Arancelario; consulta gravámenes y su impacto en minutos

La Selección Mexicana y Javier Aguirre revelan 12 jugadores que disputarán la Copa del Mundo 2026

La Selección Mexicana y Javier Aguirre revelan 12 jugadores que disputarán la Copa del Mundo 2026

El 60% de mexiquenses aprueba gestión de Delfina

El 60% de mexiquenses aprueba gestión de Delfina

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Alfonso "N", señalado como el autor intelectual del atentado en contra del abogado Carlos Leyva, registrado el 13 de junio de 2025, en el restaurante Pargot de la colonia Roma.

Esta captura se suma a la de Frida "N", quien habría citado a la víctima en el establecimiento, y a la de Luis Antonio "N", presunto autor material del atentado, ambos detenidos el 26 de marzo pasado.

Alfonso fue capturado el pasado 26 de abril por elementos de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, en el Aeropuerto Internacional de Colombia.

Lee también

Posteriormente fue llevado al Aeropuerto de Quito, Ecuador, para que la Policía Internacional (), revisará su situación jurídica.

Este martes, Alfonso llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde elementos de la INTERPOL, de la Policía Federal Ministerial, de la Fiscalía General de la República (FGR), lo recibieron y policías de la SSC ejecutaron el mandamiento judicial en su contra, por el delito de tentativa de homicidio.

El detenido fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde lo requiere la autoridad judicial.

Lee también

La SSC informó que Alfonso habría ordenado el ataque contra el abogado Carlos Leyva, en el restaurante Pargot, ubicado en la calle Córdoba, de la colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.

Y ordenó a Frida "N" planear la cita con la víctima en dicho lugar.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]