Más Información
FGR agrega delito de narcotráfico al caso de hermanos Farías; expone red ligada a aduanas y contrabando
Maru Campos rechaza invitación al Senado por caso de agentes de la CIA en Chihuahua; "No vamos a asistir porque no es obligatorio", dice
EU está dando información sobre agentes de la CIA en Chihuahua, afirma Sheinbaum; FGR tendrá "la última palabra", dice
Un sujeto de 36 años fue detenido en la colonia Gabriel Ramos Millán tras asaltar un comercio con un arma de fabricación casera, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
La captura se concretó en la esquina de las calles Sur 106 y Oriente 139, zona donde el implicado presuntamente amagó a los encargados para sustraer mercancía, detalló la dependencia.
De acuerdo con los reportes oficiales, el hombre cuenta con dos ingresos previos al Sistema Penitenciario por el delito de robo agravado en los años 2011 y 2015.
Lee también Asesinan a un hombre en la Gustavo A. Madero
Al momento de la revisión, los agentes le aseguraron el arma corta artesanal, además de 16 bebidas energéticas, una botella de alcohol y cajetillas de cigarros.
El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica por los hechos ocurridos en la demarcación.
LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]