Un sujeto de 36 años fue detenido en la colonia Gabriel Ramos Millán tras asaltar un comercio con un arma de fabricación casera, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

​La captura se concretó en la esquina de las calles Sur 106 y Oriente 139, zona donde el implicado presuntamente amagó a los encargados para sustraer mercancía, detalló la dependencia.

​De acuerdo con los reportes oficiales, el hombre cuenta con dos ingresos previos al Sistema Penitenciario por el delito de robo agravado en los años 2011 y 2015.

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​Al momento de la revisión, los agentes le aseguraron el arma corta artesanal, además de 16 bebidas energéticas, una botella de alcohol y cajetillas de cigarros.

​El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica por los hechos ocurridos en la demarcación.

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