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Un hombre de aproximadamente 30 años fue asesinado a balazos la tarde de este lunes frente a un establecimiento ubicado en la colonia Residencial Acueducto de Guadalupe, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero.

El ataque ocurrió en el cruce de Avenida Acueducto de Guadalupe y calle Las Dunas, frente al negocio Mahalo Acueducto, donde la víctima circulaba a bordo de una camioneta tipo van color blanco.

De acuerdo con los primeros reportes policiacos, dos hombres armados que viajaban en una motocicleta interceptaron al conductor y abrieron fuego en repetidas ocasiones directamente contra la unidad, luego huyeron.

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