Fueron encontrados sin vida cuatro integrantes de una familia, dentro de una vivienda de dos niveles en la alcaldía Azcapotzalco. Las víctimas eran un hombre y una mujer de 47 años, así como dos menores de edad de 17 y 12 años. Todos tenían heridas de un objeto punzocortante.

Los cuerpos fueron hallados por un familiar que llegó al domicilio, localizado en la esquina de las calles Begonias y Guanábanas, en la colonia Nueva Santa María, después del mediodía y al ingresar descubrió a los adultos tendidos en el piso, los menores estaban en una de las habitaciones.

El reporte movilizó a policías del sector Cuitláhuac y a paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes confirmaron la ausencia de signos vitales.

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De acuerdo con primeros reportes policiales, en la espalda del hombre fue localizada una cartulina clavada junto al arma blanca, con un mensaje, que según versiones preliminares, hacía referencia a un presunto adeudo el cual estaba firmado presuntamente por La Unión.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que por estos hechos se dio parte al agente del Ministerio Público para los peritajes correspondientes, en tanto los oficiales realizan entrevistas ciudadanas y el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona para determinar cómo ocurrieron los hechos.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) dio a conocer que inició una investigación por homicidio, tras el reporte sobre las cuatro personas sin vida en el domicilio de la Nueva Santa María.

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“Las víctimas son dos personas adultas y dos menores de edad, quienes presentaban lesiones producidas por un objeto punzocortante”, indicó.

Un residente de la misma calle relató que “escuchamos gritos desde la madrugada, como a las dos de la mañana, se oía una discusión muy fuerte, como si varias personas estuvieran peleando”.

El vecino aseguró que varios habitantes llamaron al número de emergencias para pedir la presencia de una patrulla. Sin embargo, señaló que ninguna unidad llegó en ese momento.

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“Pensamos que era una pelea familiar, algo que se iba a calmar, pero nunca imaginamos que adentro estaban matando a todos”, agregó con la voz entrecortada el residente de la zona.

La familia tenía alrededor de cinco años viviendo en la planta baja del inmueble.

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, eran personas reservadas que mantenían poca relación con otros vecinos.

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Aunque su trato era distante, eran identificados en la colonia por atender una farmacia en las calles cercanas al inmueble en que habitaban.

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cdm