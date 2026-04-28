Acolman, Méx.-La Fiscalía General de la República (FGR) y Petróleos Mexicanos (Pemex) continuaron este martes la inspección en el predio de la comunidad de Santa Catarina, en el municipio de Acolman, donde fue localizado un túnel que estaba conectado a un ducto de combustible, donde murieron cuatro personas al presentarse un derrumbe.

Los cuatro cadáveres que estaban en ese espacio, a unos tres metros de profundidad, fueron sacados la tarde de ayer y trasladados al Servicio Médico Forense de la FGR para que les realizaran la autopsia.

En un recorrido que realizó EL UNIVERSAL por la zona notó la presencia de elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Municipal quienes resguardan el inmueble donde fue localizado el túnel para la extracción ilegal de combustible.

Fiscalía y Pemex revisan túnel clandestino en Acolman; hay cuatro fallecidos. Foto: Karla Guerrero.

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Además del personal de las dos corporaciones, estaban en esa área especialistas de Pemex, así como la maquinaria utilizada en las labores de inspección y cierre del ducto clandestino.

El sitio, ubicado en una zona semi-rural, donde hay cultivos de maíz y torres de alta tensión permanecía acordonado con cinta amarilla de seguridad, por lo que los residentes no pueden pasar por ahí porque aún se llevan a cabo labores de las autoridades.

Según el reporte, fueron los familiares de las cuatro víctimas quienes avisaron a la Policía Municipal de que habían desaparecido en el propio inmueble, cuando llegaron los elementos descubrieron que en ese lugar se había construido un túnel para conectarlo a uno de los ductos de Pemex que se encuentra a unos metros de distancia.

Fiscalía y Pemex revisan túnel clandestino en Acolman; hay cuatro fallecidos. Foto: Karla Guerrero.

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Los oficiales de Acolman dieron parte a las autoridades estatales y federales, así como a Pemex de lo ocurrido y más tarde se llevó a cabo la operación para buscar, localizar y sacar a los cuatro hombres que perdieron la vida en el mismo túnel que edificaron.

El ayuntamiento de Acolman ha solicitado en reiteradas ocasiones en las mesas de paz, en las que intervienen autoridades de los tres niveles de gobierno, que se intensifique la presencia y patrullajes en las zonas donde se encuentran los ductos de Pemex para evitar el huachicol de hidrocarburo.

A esa petición también se han sumado los gobiernos locales de Teotihuacán, Axapusco y Otumba, pues en sus territorios también se encuentran las tuberías por donde se traslada el combustible y donde se han detectado innumerables tomas clandestinas desde hace varios años.

Fiscalía y Pemex revisan túnel clandestino en Acolman; hay cuatro fallecidos. Foto: Karla Guerrero.

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Del 2018 al 2023 fueron detectadas 10 mil 27 tomas clandestinas de combustible en el Estado de México, según datos Pemex.

Acolman, Axapusco, Otumba, Teotihuacán y Tepetlaoxtoc, principalmente, fueron los municipios mexiquenses donde más tomas clandestinas detectó Pemex durante seis años.

Otumba, con mil 592, es el municipio del Estado de México donde más tomas clandestinas se ubicaron del 2018 al 2023. Le siguió Axapusco con mil 186 y luego Acolman con mil 102. Esas tres localidades se localizan en el Valle de Teotihuacán.

Esa zona del Valle de Mexico, según la empresa productiva del Estado, en más de un lustro se convirtió en la que más hidrocarburos hurtaron los miembros del crimen organizado.

Fiscalía y Pemex revisan túnel clandestino en Acolman; hay cuatro fallecidos. Foto: Karla Guerrero.

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