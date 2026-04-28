Naucalpan, Méx.— “Jurídicamente no hay ningún problema” en la construcción de la Línea 3 del Mexicable, afirmó el secretario de Movilidad del Estado de México, Juan Hugo de la Rosa, tras la negativa de vecinos por la instalación del pilote 19 en San Antonio Zomeyucan.

Esto, luego de que habitantes denunciaron la adquisición de un predio que forma parte de un condominio, sin el consenso de los residentes.

Los inconformes apuntaron que hay afectaciones a viviendas cercanas a la obra, por lo que pidieron la intervención de las autoridades estatales.

“Estamos dialogando con los vecinos, se adquirió el predio. Jurídicamente no hay problema, pero tampoco podemos dejar de escuchar a los vecinos”, dijo el titular de la Semov.

De la Rosa subrayó que no hay afectación en el avance de la construcción de la Línea 3 del Mexicable por esta manifestación.

Indicó que se prevé concluir la obra civil a finales de este año, conforme al calendario previsto por las autoridades.

El 16 de abril, vecinos de San Antonio Zomeyucan impidieron el acceso a trabajadores de la obra en la zona donde se instalará el pilote 19. El punto se ubica dentro de una unidad habitacional horizontal, donde habitan al menos 10 familias.

Los habitantes solicitaron a las autoridades la compra total de 94 metros del terreno para la obra. Y señalaron que sólo se adquirieron 20 metros y reiteraron su inconformidad ante esta situación.

La construcción de la Línea 3 del Mexicable inició en octubre de 2024.

Se prevé que los trabajos concluyan a finales de 2026 y que el sistema entre en operación a inicios de 2027.

La línea tendrá una longitud de 9.5 kilómetros, contará con 11 estaciones y 278 cabinas.

De acuerdo con el proyecto de la Semov, las estaciones que integran la Línea 3 del Mexicable son: Mexipuerto Cuatro Caminos, que funcionará como terminal, Alce Blanco, Lázaro Cárdenas, El Molinito, San Antonio Zomeyucan, Centenario, La Tolva, Parque La Hormiga, Izcalli Chamapa, Benito Juárez y Lomas del Cadete.

Tendrá conexión con el Sistema de Transporte Colectivo Metro en la estación Cuatro Caminos. Se estima una demanda de 40 mil usuarios al día.

Actualmente, genera más de 3 mil empleos, de los cuales la mayoría corresponde a naucalpenses, según autoridades del ayuntamiento de Naucalpan.

Hasta marzo, los trabajos de construcción presentan un avance de 66% en obra civil.

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