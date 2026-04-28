Un juez de control impuso la medida de prisión preventiva justificada a Sebastián "N", el ciudadano de origen chino acusado de haber disparado contra una patrulla en la que viajaba el director de la Policía Auxiliar de la alcaldía Cuauhtémoc, en junio de 2025.

En una audiencia llevada a cabo la tarde de este martes, la defensa del imputado solicitó la ampliación del plazo constitucional para que se defina su situación jurídica, por lo que será el próximo 30 de abril cuando se determine si es vinculado o no a proceso.

Sebastián fue detenido el 27 de abril acusado de haber asaltado a dos personas en calles de la colonia Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc.

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó que tras una revisión, los uniformados le encontraron un arma de fuego corta con tres cartuchos útiles, además de dinero en efectivo y un teléfono celular. Las víctimas identificaron tanto el efectivo como al sujeto, por lo que fue aprehendido.

Además, la SSC señaló que el imputado está relacionado con el ataque a tiros en contra de la patrulla en la que viajaba el director de la Policía Auxiliar en la alcaldía Cuauhtémoc, registrado el 22 de junio de 2025, en la calle Juan Aldama, de la colonia Buenavista.

También se le relaciona con daños a varios vehículos y a tuberías de gas en una unidad habitacional de la zona donde fue detenido.

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