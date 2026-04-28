La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, presentó el Plan Maestro rumbo al Mundial que se vivirá en la Ciudad de México en 44 días, el cual contempla la instalación de butacas intervenidas por artistas internacionales, el lanzamiento de una aplicación turística con inteligencia artificial, la creación de un pasaporte con descuentos en comercios, así como la ampliación de los Puntos Violeta para fortalecer la atención a las mujeres.

Durante una conferencia de prensa, la edil detalló que como parte de este plan se colocarán butacas originales del Estadio Azteca que fueron donadas a artistas de al menos 15 países, quienes las intervendrán para representar a sus naciones; estas piezas serán exhibidas en distintos puntos de las 33 colonias de la alcaldía.

Dijo que se implementará una Ruta de la Memoria, compuesta por 50 placas históricas que destacarán a personajes relevantes de México, así como un tranvía turístico que conectará estos puntos con el objetivo de distribuir la afluencia de visitantes.

“El sueño es que tengamos cuadras completas llenas de arte, que la gente visite esta colonia”, expresó.

Como parte de la estrategia tecnológica, recordó el lanzamiento de la aplicación Amazónica IA, disponible en español, inglés, portugués, francés y alemán, la cual brindará información sobre museos, comercios, servicios de emergencia y ubicaciones de Puntos Violeta, con el fin de orientar tanto a turistas como a habitantes.

Asimismo, dio a conocer la creación del Pasaporte Cuauhtémoc, mediante el cual 315 comercios registrados ofrecerán descuentos a visitantes y residentes, con el objetivo de impulsar la economía local.

“Va a potenciar la experiencia turística para que inviertan su dinero apoyando al comercio local”, señaló.

Explicó que se busca ampliar la red de Puntos Violeta, pasando de 438 a 500 espacios activos rumbo al Mundial, con la finalidad de brindar mayor protección, especialmente a mujeres.

“No vamos a romantizar el Mundial, sabemos que donde hay más gente hay más riesgos, pero también sabemos cómo actuar”, subrayó.

La alcaldesa indicó que también se reforzarán los operativos de seguridad, limpieza y movilidad, incluyendo rutas de tranvía turístico como Reforma-Alameda, Tepito, Roma-Condesa y Santa María la Ribera, además de la expansión de rutas ciclistas.

En cuanto a servicios urbanos, informó la incorporación de cuatro nuevas unidades de recolección de basura e hizo un llamado a la ciudadanía para mantener limpias las calles.

Agregó que realizaron el reencarpetado de 43 calles, la intervención de cuatro plazas, tres jardines, cinco parques, tres mercados y tres deportivos, así como la recuperación de 44 canchas y la instalación de dos centros de atención para mujeres en situación de violencia.

CDMX pondrá pantallas en Garibaldi

La alcaldesa informó que el Gobierno de la Ciudad de México contempla la instalación de dos pantallas gigantes dentro de la demarcación para ver los partidos del Mundial. Una de ellas estará en Plaza Garibaldi y la otra en el Zócalo capitalino.

Además, adelantó que personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capacitará a elementos de la Policía Auxiliar para que, durante el Mundial, puedan desempeñarse también como agentes de tránsito y contribuir a mejorar la movilidad en la demarcación.

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